Trump alaba a Putin y califica de "genial" su movimiento en Ucrania

Putin y Trump en el G20 Credito: Archivo

23-02-22.-El expresidente estadounidense Donald Trump alabó este martes al líder ruso, Vladímir Putin, y calificó de "genial" su decisión de reconocer la independencia de las dos provincias separatistas del Donbás, en el este de Ucrania.



"Aquí tenemos a un tipo que es muy listo. Le conozco muy bien. Muy, muy bien", dijo Trump en referencia a Putin durante una entrevista con un programa de radio conservador.



Según el exmandatario republicano, su primera reacción tras ver al jefe del Kremlin reconocer la independencia de las provincias separatistas ucranianas fue pensar: "esto es genial".



"Putin ahora dice: 'es independiente', una gran parte de Ucrania. Yo dije: '¿Cómo de inteligente es eso?' Y va a entrar como pacificador", comentó Trump, que bromeó asegurando que una fuerza militar como la desplegada por Rusia se debería enviar a la frontera de EE.UU. con México para controlar la inmigración irregular.



El expresidente estadounidense, que durante su mandato siempre aseguró tener buena sintonía con Putin, defendió que la actual situación nunca se habría dado con él en la Casa Blanca.



"Creo que él ve esta oportunidad. Yo sabía que siempre había querido Ucrania. Solía hablar con él de ello. Le dije: 'no puedes hacerlo, no lo vas a hacer', pero veía que lo quería. (...) Solíamos hablar de ello en profundidad", aseguró sobre sus conversaciones con el presidente ruso.



Trump, además, vaticinó que China seguirá el ejemplo ruso y tratará de hacer algún movimiento con Taiwán.



El expresidente, que ha dado a entender que está considerando presentarse a las presidenciales de 2024, publicó además hoy un comunicado sobre la crisis en Ucrania, asegurando que "no había ninguna razón" para llegar a este punto y responsabilizando a su sucesor, Joe Biden.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 349 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)