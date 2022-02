(VIDEOS) Reportan fuerte sismo que sacudió el norte de Colombia

A las 7:49 am de este miércoles 23 de febrero de 2022 un fuerte sismo sacudió a media parte del país. El temblor en Bolívar ha sido uno de los más duros que han sentido los colombianos y prolongado. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 52 km. y tuvo una duración de 45 segundos, de acuerdo con los datos del SGC.



Usuarios en redes sociales indicaron que en sus viviendas algunos objetos se cayeron de sus mesas y repisas. Aún no se reportan daños materiales civiles o heridos. No se reportaron réplicas del temblor.



LA EMSC revisa la magnitud del terremoto en el norte de Colombia a 5,3 desde 5,9 y la profundidad de 80 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 82 kilómetros al noroeste de la ciudad Barrancabermeja.El fenómeno natural se sintió en varias capitales del país como Medellín, Bogotá y Bucaramanga. El Servicio Geológico Colombiano ubicó el epicentro en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.Todavía no ha trascendido información sobre posibles víctimas y daños.