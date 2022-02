(VIDEO) La Embajada de EEUU en Rusia advierte a sus ciudadanos sobre posibles atentados en el país y Moscú responde

La portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, ha pedido a la Embajada de EE.UU. en el país que explique la advertencia dirigida a sus ciudadanos sobre el riesgo de que se produzcan atentados en el país.



"Según fuentes de los medios de comunicación, ha habido amenazas de ataques contra centros comerciales, estaciones de tren y metro y otros lugares de reunión pública en las principales zonas urbanas, como Moscú y San Petersburgo, así como en las zonas de mayor tensión a lo largo de la frontera rusa con Ucrania", reza el comunicado de la representación diplomática.



Por su parte, Zajárova se preguntó si la representación diplomática había enviado "datos correspondientes" a sus colegas rusos a través de los canales especiales. "Si no es así, ¿qué quieren decir con todo esto?", escribió en su cuenta de Telegram.



Reacción en las redes



Entretanto, las redes se llenaron de comentarios de sorpresa e indignación tras la advertencia lanzada por la Embajada de EE.UU. "'Según fuentes de los medios de comunicación'. Espero una información más precisa y fiable de mi gobierno", reza un comentario en Twitter.



"'Tener planes de evacuación que no dependan de la ayuda del Gobierno estadounidense'. Nadie debería dudar de esto después de Afganistán", escribió otra. "¿En qué datos se basan exactamente para publicar esta información? Si saben de próximos atentados terroristas, ¿por qué no avisaron al gobierno ruso y a su embajada? Hacen declaraciones muy extrañas. Parece más bien una noticia falsa para agravar la situación en Rusia", opina otro usuario.



Advertencia contra los viajes



Semanas atrás, las autoridades estadounidenses aconsejaron a sus ciudadanos no viajar a Rusia, al tiempo que instaron a quienes se encuentran en el país a solicitar ayuda de la Embajada o del consulado en caso de que se vean en peligro.



En un comunicado publicado el pasado 23 de enero, el Departamento de Estado aclaró que su recomendación responde a "la tensión actual a lo largo de la frontera con Ucrania" y "el potencial de acoso contra los ciudadanos estadounidenses", entre otras razones.



Altos cargos de la Administración estadounidense vienen alertando con insistencia acerca de un próxima ofensiva rusa contra Ucrania. Por su parte, Rusia ha tachado repetidamente de falsas e infundadas esas acusaciones y ha denunciado que la creciente presencia militar de la OTAN en los países de Europa del Este no contribuye "ni a la estabilidad en Ucrania ni a la solución pacífica del conflicto en Donbass".

Este viernes, los líderes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk ordenaron la evacuación de civiles ante una posible ofensiva de Kiev.