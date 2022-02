Voluntarios se ofrecen para poner a prueba nueva cárcel en Suiza

17 de Febrero - ¿Usted estaría dispuesto a vivir como prisionero durante un día o dos —o cuatro? Cientos de personas han alzado la mano ante tal oportunidad en la ciudad suiza de Zúrich, ofreciéndose voluntariamente para participar en esa experiencia en una nueva cárcel antes que el centro penitenciario reciba a sus primeros reos.



Los detalles sobre la prueba del 24 al 27 de marzo siguen siendo afinados. Pero las autoridades penitenciarias de Zúrich indicaron el jueves que recibieron 832 solicitudes para ocupar uno de los lugares cuya cantidad aún no ha sido decidida.



Los voluntarios que sean elegidos, que deben vivir en el país y tener al menos 18 años, deberán estar preparados para una experiencia cercana a una trama de un reality show cuando ingresen a la "Prisión del Oeste de Zúrich" y poner a prueba los servicios de detención preventiva y de encarcelamiento.



Se prevé que las instalaciones, ubicadas al oeste de la principal estación de trenes de la ciudad, alberguen hasta a 124 personas que se encuentren bajo arresto provisional y cuenten con 117 lugares para individuos en detención preventiva.



Aquellos que participen en la prueba no deberán pagar ni recibirán un pago por ello y serán tratados como reos en algunos aspectos: probar alimentos, someterse al proceso de ingreso al penal, periodos en el patio, etcétera.



Los voluntarios no podrán meter celulares ni ningún otro dispositivo electrónico al penal. Todos los participantes deberán recibir una acreditación de seguridad y tendrán que someterse a revisiones similares a las realizadas en los controles de aeropuertos. Sin embargo, las revisiones al desnudo a su arribo serán opcionales.



Los participantes también contarán con una contraseña que pueden mencionarla al personal para salir de la cárcel de inmediato en caso de que se arrepientan o no soporten las condiciones de vida en el lugar.