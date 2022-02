Jair Bolsonaro se reúne con Vladimir Putin en el Kremlin y expresa su solidaridad con Rusia

Credito: Tass

16-02-22.-El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue recibido en la mañana de este miércoles por su par de Rusia, Vladimir Putin, en el Kremlin. En una breve introducción de la reunión, Bolsonaro dijo que el propósito de su visita es mejorar las relaciones bilaterales con Rusia, según la Presidencia brasileña.



Bolsonaro no se refirió directamente a las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos y la OTAN sobre Ucrania, pero dijo que "somos solidarios con Rusia" y procedió a abordar las relaciones entre Brasil y Rusia.



"Con mucho que colaborar en varias áreas. Defensa, petróleo y gas, agricultura. Las reuniones se están produciendo. Estoy seguro de que mi visita es un retrato para el mundo de que podemos crecer mucho con nuestras relaciones bilaterales", dijo.



Putin elogió a Brasil como principal socio comercial de Rusia en América Latina.



"Estamos continuando las relaciones que la pandemia interrumpió. Los principales ministros de su gobierno visitaron Moscú. Hoy se celebró una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa. Trabajamos activamente en los foros internacionales. Es una alegría recibirle y espero que nuestra reunión sea productiva. Brasil es el principal socio comercial de la región latinoamericana. Bienvenido", dijo el presidente de Rusia.



Ambos presidentes almorzarán juntos y conversarán sin la presencia de la prensa. Posteriormente, realizarán una declaración conjunta sobre el encuentro.



Bolsonaro procederá a visitar por la tarde al presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, y después él y su comitiva se reunirán con empresarios rusos.



El presidente de Brasil viajará a Hungría este jueves. Aunque todavía no hay confirmación, se espera que se reúna con el primer ministro húngaro, Viktor Orbzn.



Brasil firma acuerdo para intercambiar información clasificada con Rusia

Por su parte, el canciller de Brasil, Carlos França, se reunió este miércoles con su homólogo de Rusia, Serguey Lavrov. Durante su encuentro dialogaron sobre acuerdos para intercambiar información geopolítica y tecnología militar.



El ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI) de Brasil, Augusto Heleno, firmó el acuerdo con Rusia para un intercambio de información clasificada entre los dos países, según França.



“Estamos interesados ​​en un intercambio regular y continuo de evaluaciones geopolíticas e información de América Latina”, dijo Lavrov durante una conferencia de prensa.



Lavrov añadió que los dos funcionarios hablaron durante su reunión sobre las tensiones entre Rusia y Estados Unidos/OTAN por Ucrania.



França no dio más detalles sobre la discusión durante una conferencia de prensa. Pero, Lavrov dijo que ambos “intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Europa del Este” y el “enfoque de EE.UU. de sustituir sus órdenes por el Derecho Internacional y el intento de dividir el mundo en dos partes: países democráticos y no democráticos”.



El canciller de Rusia también reafirmó el apoyo de su país para que Brasil se convierta en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, así como la ampliación del número de miembros del organismo.



Del encuentro también participaron el ministro de Defensa de Brasil, Walter Braga Netto, y su homólogo ruso, Serguei Shoigu.

