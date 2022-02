(VIDEO) Colombia: Justicia investiga a Duque, Uribe y Santos por corrupción electoral en caso Merlano

La Justicia de Colombia ordena investigar al presidente Iván Duque y los exmandatarios Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos por corrupción electoral.



En un comunicado emitido el viernes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia informa de su decisión de abrir la apertura de investigaciones contra 19 personas, incluidos Duque, Uribe y Santos, por financiación irregular de campañas electorales.



Es por eso que, según la nota, esa instancia máxima remitió copias de la declaración de la excongresista Aida Merlano Rebolledo a la Fiscalía General y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.



Merlano, desde Venezuela, dio 19 nombres de personas que habrían estado involucradas en el supuesto montaje en su contra en el que resultó condenada por compra de votos.



Uribe y Santos “en su condición de candidatos a la Presidencia de la República, según Merlano Rebolledo habrían de igual manera recibido dineros de la familia Gerleín y de los Char por debajo de la mesa, para la financiación ilegal de sus campañas políticas”, se lee en el texto.





En reacción, Duque pidió el mismo sábado, en una entrevista concedida a RCN, que la excongresista “diga lo que tenga que decir. Que me menciona, pues que diga cuál es la relación que puede tener conmigo. Que diga si hay día, si hay hora y si hay lugar donde haya tenido alguna reunión conmigo. No existe, por eso no lo puede hacer”.Por su parte, Uribe respondió el sábado a través de Twitter a tales acusaciones, declarando que sus campañas fueron financiadas con “recursos transparentes”.Ahora, tanto la Comisión de Investigación como la Fiscalía tienen que decidir el paso a seguir con la versión de Merlano y evaluar su solidez a la luz de la existencia o no de otras pruebas sobre sus afirmaciones y de su condición de refugiada en Venezuela.La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de Estado y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes son los cuatro frentes de investigación que hoy tienen el ojo puesto en la excongresista Aída Merlano.Esta situación se deriva de las declaraciones que Merlano hizo a la Corte Suprema y en la que compromete a los expresidente Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana, así como al presidente Iván Duque y al actual candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

Con información de HispanTV.