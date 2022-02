Colombia: Senador Iván Cepeda propuso ante el Congreso tipificar como delito la obstrucción a La Paz

El senador del opositor Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda presentó ante el Congreso de Colombia un proyecto de ley que tipifica los crímenes contra la paz que se cometen constantemente, los cuales socavan los intentos en el país por frenar los conflictos internos.



En entrevista con Prensa Latina, explicó que Colombia ha tenido una larga cadena de procesos de paz y sus enemigos han asesinado a desmovilizados y personas vinculadas a estos.



Recordó que, en estos últimos cinco años, en particular con relación al Acuerdo de Paz suscrito y ratificado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos, en representación del Estado, y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), han ocurrido numerosas agresiones y operaciones para destruirlo.



“Entre esos hechos graves hay que mencionar el asesinato sistemático de excombatientes y líderes sociales que han muerto por proteger y defender coherentemente la paz”, enfatizó el congresista.



Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, desde la firma del también llamado Acuerdo de La Habana hasta la fecha han sido asesinados 300 exguerrilleros en el proceso de reincorporación y 1.303 líderes sociales.



“Entonces, ante esa circunstancia, no basta simplemente con las medidas y las normas penales vigentes, por lo que hay que crear un tipo específico en el Código Penal con relación a la defensa de la paz”, subrayó Cepeda.



Agregó que, “precisamente para eso es este proyecto de ley, que propone sancionar con penas de privación de libertad, multas e inhabilidad política a quienes participen en la obstrucción de la paz, bien sea en la fase de sus diálogos, de la implementación de un acuerdo o de reincorporación cuando se trata de personas que dejaron las armas”.



Comentó que la propuesta presentada responde al vacío legal que existe frente a los ataques criminales de los que han sido objeto.



De igual modo, pretende que “los enemigos no sigan intentando por métodos y vías ilegales acabar con la paz en Colombia y con lo que hemos logrado construir”, remarcó.



La iniciativa legislativa, de su autoría, incorpora tres nuevos artículos al Código Penal: el primero se denomina obstrucción a la paz; el segundo establece las circunstancias de agravación punitiva de la conducta, y el tercero es sobre la vigencia de la ley.



“Mi propuesta es proteger la paz como un bien jurídico del más alto valor, así como a quienes participen en la superación de la guerra, y garantizar el cumplimiento del artículo 22 de la Constitución que define la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento”, manifestó el Senador Cepeda.



