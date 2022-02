(VIDEO) Protestas anticovid en Canadá se extienden a Francia y Nueva Zelanda

12-02-22.-La protesta que inició en Canadá a finales de enero por parte de miles de camioneros que rechazan el pase de vacunación se extiende a Francia y Nueva Zelanda, al tiempo que se suman más voces contra las restricciones sanitarias después de dos años de prohibiciones. Los activistas llaman a replicar la manifestación en otras ciudades de Europa y en Estados Unidos.Se autodenomina “Convoy de la libertad” y tras surgir recientemente en Canadá, este movimiento de protesta se extiende a Francia y Nueva Zelanda. Y advierte que pronto llegará a Bélgica.Formada por miles de conductores en camiones y otros vehículos, la manifestación inició en rechazo al requisito del Gobierno de Justin Trudeau que exige a los camioneros estar completamente vacunados contra el Covid-19 para cruzar la frontera terrestre con Estados Unidos.De lo contrario, estos trabajadores deben presentar una prueba de detección del virus y aislarse. Enojados por la medida obligatoria, desde el pasado 28 de enero miles bloquearon las calles de Ottawa, la capital, otras ciudades canadienses y las vías que conducen a la zona fronteriza.El caos hizo que el alcalde de Ottawa, Jim Watson, declarara el estado de emergencia el pasado 6 de febrero y la Policía pidió agentes adicionales ante la situación que calificó como “fuera de control”.Los bloqueos y el sonido incesante de sus bocinas perturbaron la tranquilidad de los residentes hasta que el lunes 7 de febrero el juez de la Corte Superior de Ontario, Hugh McLean, ordenó con procedencia inmediata silenciar las bocinas, al señalar que el estruendoso ruido podría causar daños auditivos irreparables a largo plazo, pero las manifestaciones continúan.“Todos estamos hartos”De la oposición original a los requisitos de vacunación, el movimiento de los camioneros se transformó en una protesta más amplia contra todas las restricciones relacionadas al Covid-19 y el Gobierno liberal de Trudeau y puso en relieve las limitaciones por la pandemia en todo el mundo.“Todos estamos hartos”, dijo el primer ministro de la provincia de Quebec, Francois Legault, que anunció que levantaría la mayoría de las restricciones relacionadas con la pandemia a mediados de marzo y recalcó que el número de hospitalizaciones por el virus está a la baja.Alrededor del 80 por ciento de los canadienses de cinco años en adelante están completamente vacunados contra el coronavirus. Sin embargo, encuestas recientes han mostrado que las frustraciones contra los impedimentos por motivos sanitarios van en aumento.“Estoy en contra de usar mascarilla, de todas las medidas de distanciamiento y el cierre de restaurantes (…) vacunarse debe ser una decisión entre una persona y su médico, no del Gobierno", aseguró el manifestante John Hawley-Wight.Hasta el momento, 22 personas han sido detenidas y las autoridades abrieron 79 investigaciones criminales, según detalló la Policía canadiense este 9 de febrero.Tras convertirse en una bola de nieve, la protesta canadiense ha encontrado réplicas de solidaridad en el extranjero donde muchos, cansados de dos años de limitaciones, piden el retorno a las libertades habituales.“El convoy de la libertad” se pone en marcha en FranciaInspirados por los manifestantes en Canadá, este miércoles decenas de personas en motocicletas y autos en Niza, Francia, ondearon banderas canadienses y francesas para exigir el fin de las restricciones impuestas por el Covid-19.Los manifestantes señalaron que llegarán con la protesta a París y luego a Bruselas, sede de la Unión Europea, para exigir, entre otras cosas, que se eliminen las reglas que prohíben a las personas ingresar a lugares públicos si no tienen el pase de vacunación.“Mucha gente no entiende por qué está vigente un pase de vacuna en Francia”, dijo un hombre que estaba ayudando a coordinar el convoy desde Niza y que se identificó como 'Denis' y se negó a dar su apellido.“Nuestra labor es comunicarle a Europa que implementar un pase de salud hasta 2023 es algo que la mayoría de nuestros conciudadanos no puede entender”, agregó.Justamente, en las últimas horas el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, expresó que el también denominado pasaporte sanitario podría eliminarse para acceder a la mayoría de lugares públicos a finales de marzo o principios de abril.Attal dijo que se espera que "la situación (sanitaria) haya mejorado lo suficiente como para que se esté en disposición de levantar las últimas medidas".A diferencia de Canadá, por el momento en Francia los camioneros no se han sumado a la movilización. Los manifestantes, que incluyen a varios de los llamados "chalecos amarillos", que desde 2018 llevan mostrando su descontento hacia las políticas del Ejecutivo de Emmanuel Macron, también han comenzado a reunirse en ciudades como Brest, Perpiñán, Lille y Estrasburgo, desde donde parten rumbo a París.Nueva Zelanda: los manifestantes bloquean las inmediaciones del ParlamentoEntretanto, manifestantes que llegaron de todos los rincones de Nueva Zelanda se concentraron frente al edificio del Parlamento, en Wellington, la capital, justo antes del primer discurso del año de la primera ministra Jacinda Ardern.El convoy de camiones y autocaravanas bloqueó las calles cerca del Legislativo, desde donde alzaron la voz contra las medidas del Covid-19.Ardern aseguró que estas protestas no representan la opinión de la mayoría de ciudadanos de su país. "Creo que sería un error caracterizar de alguna manera lo que hemos visto afuera como una representación de la mayoría (…) La mayoría de los neozelandeses ha hecho todo lo posible para mantenerse a salvo unos a otros”, sostuvo.Los activistas sostienen pancartas con las que piden "libertad" y prometen acampar frente al Parlamento hasta que se levanten las limitaciones.El descontento promete extenderse aún más. En redes sociales se han multiplicado los llamados a organizar protestas similares en otras ciudades de Europa y en Estados Unidos.*Con información de France24, AFP y Reuters