Ucrania: En medio de la tensión, Vladimir Putin conversará con Joe Biden

12 de febrero de 2022

Washington había dicho que podría ocurrir un ataque ruso antes del 20 de febrero y el vocero del Kremlin había dicho que la negociación en curso no dio resultado.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de EE.UU., Joe Biden, planean mantener una conversación telefónica este sábado al mediodía, confirmó el este viernes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, citado por el portal Rusia Today. Peskov detalló que la llamada tendrá lugar por iniciativa estadounidense.

Previamente, el asesor de Seguridad Nacional del mandatario estadounidense, Jake Sullivan, había adelantado que Biden quería mantener una conversación telefónica con Putin. "Espero que el presidente Biden se comunique por teléfono con el presidente Putin, pero no tengo nada que anunciarles sobre esto ahora mismo", dijo durante una rueda de prensa.

Horas antes Biden, había pedido a todos los ciudadanos estadounidenses que salgan de Ucrania en las próximas 48 horas y advirtió que no enviaría tropas norteamericanas y que no realizará evacuaciones como lo hizo en Afganistán. "Las cosas podrían acelerarse rápidamente", afirmó el mandatario a cadena NBC. Los jefes de Estado de la principales potencias que integran la OTAN se reunieron este viernes ante el pedido de Washington ya que consideran que existe riesgo de una posible invasión rusa a Ucrania. En tanto, según el representante del Kremlin, las extensas conversaciones en formato Normandía a nivel de asesores (Francia, Alemania, Rusia y Ucrania) hasta ahora fracasaron.

"Podría iniciar una invasión"

Para Estados Unidos un ataque de Rusia a Ucrania puede suceder en cualquier momento, aunque desde la Casa Blanca reiteraron que no saben si el presidente Vladimir Putin ya tomó la decisión de hacerlo. "Como lo hemos dicho antes, estamos en la ventana en la que podría iniciar una invasión", precisó Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del gobierno de Biden luego de que medios estadounidenses afirmaron que Putin ya había tomado la decisión de invadir Ucrania. Aunque Sullivan desestimó esa versión dijo que Estados Unidos está "listo de cualquier manera". "Podemos decir que una acción militar rusa podría ocurrir incluso antes de que terminen las olimpiadas", aseguró y detalló que una ofensiva podría comenzar con "bombardeos aéreos y ataques con misiles".

Sullivan además subrayó el pedido hecho por Biden a todos los ciudadanos estadounidenses de abandonar territorio ucraniano en lo posible en los próximos días. "Cualquier estadounidense en Ucrania debería irse lo antes posible, y en cualquier caso, en las próximas 24 a 48 horas", afirmó. "No hay ninguna perspectiva de una evacuación militar de Estados Unidos en caso de una invasión rusa", añadió.



Por su parte, el gobierno de Ucrania intentó bajarle el tono a la advertencia lanzada por Biden a sus ciudadanos en Kiev. "Esta declaración no evidencia ningún cambio radical de la situación", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

Este viernes los líderes de las principales potencias que integran la Alianza militar de occidente se reunieron ante lo que consideran un posible ataque de Moscú. En la videoconferencia participó Biden, y de Francia, Emmanuel Macron; los jefes de gobierno alemán, Olaf Scholz, y británico, Boris Johnson; así como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El presidente polaco, Andrzej Duda; el jefe de gobierno italiano, Mario Draghi; y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau también participaron en la reunión virtual convocada por Washington. Según un comunicado de la alianza militar de occidente "los participantes dejaron claro que cualquier nueva agresión rusa contra Ucrania tendría un alto costo, y reiteraron que estaban dispuestos a seguir dialogando con Rusia".

"Nadie sabe qué va a hacer Kiev"

Mientras que la reuniones a nivel de asesores del Formato Normandía (Francia, Alemania, Rusia y Ucrania) terminaron sin resultados palpables, afirmó el vicejefe de la Administración de la Presidencia de Rusia, Dmitri Kozak. Según el representante del Kremlin la parte ucraniana se negó "incluso a citar" los Acuerdos de Minsk para la paz en el Donbass, la región éste de Ucrania, donde en 2014 se autoproclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

"Es complejo decir hasta qué punto Kiev está dispuesto a resolver el conflicto del Donbás por la vía militar. Confiemos en que Kiev tenga la suficiente sensatez para no comenzar acciones de combate contra sus propios ciudadanos que se encuentran del otro lado de la línea de contacto", dijo.

Kozak a su vez señaló que Alemania y Francia comprenden la posición de Rusia en cuanto a la necesidad de diálogo tomando en cuenta la opinión de los representantes de Donetsk y Lugansk, que Kiev no reconoce."Esta es la discrepancia clave que Ucrania se negó a consensuar", añadió y remarcó que por este motivo no lograron adoptar una declaración conjunta al final del encuentro a diferencia de la que se celebró el pasado 26 de enero en París. Por otra parte, Kozak dijo que no vio disposición por parte de Berlín y de París en "manifestar suficiente firmeza y presionar a Kiev en este asunto". "En la línea de contacto se ha concentrado un gran número de militares ucranianos. Nadie sabe qué va a hacer Kiev. Ellos se niegan a informar", añadió.

Esta semana Moscú y Minsk comenzaron a realizar ejercicios militares que se extenderán hasta el 20 de febrero en territorio bielorruso, cerca de la frontera norte de Ucrania. Según Estados Unidos, un ataque de Rusia podría ocurrir cerca de esa fecha cuando también finalizan los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. El Kremlin movilizó unas 30 mil tropas y armamento para las maniobras conjuntas. Ese mismo día Kiev comenzó a realizar ejercicios militares en todo su territorio.