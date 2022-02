(VIDEO) Putin: "Si Ucrania como miembro de la OTAN intenta recuperar Crimea, Europa será arrastrada a una guerra contra Rusia y no habrá ganadores"

Si Ucrania se une a la OTAN e intenta recuperar Crimea militarmente, los países europeos también se verán arrastrados a una guerra contra Rusia, en la que "no habrá ganadores", declaró este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, tras una reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron.



El mandatario ruso se dirigió a los periodistas para señalar que "por supuesto, el potencial de una organización conjunta como la OTAN y el de Rusia no son comparables". "Entendemos que Rusia es una de las principales potencias nucleares, e incluso está por delante de muchas en algunos componentes de la modernidad. No habrá ganadores. Se verán arrastrados a este conflicto contra su voluntad", agregó.



Además, Putin explicó los peligros de la entrada de Kiev en la Alianza Atlántica: "Los documentos doctrinales de Ucrania detallan que 'Rusia es el enemigo' y que 'la devolución de Crimea por medios militares es posible'. Imaginen que Ucrania es miembro de la OTAN. El artículo 5 no ha sido derogado; al contrario, el presidente de EE.UU., [Joe] Biden, dijo recientemente que el artículo 5 es un imperativo absoluto y que se aplicará". Agregó el mandatario ruso que en ese caso "habrá un enfrentamiento militar entre Rusia y la OTAN".



El presidente recordó la pregunta que hizo en una reciente rueda de prensa: "¿Tenemos que entrar en guerra contra la OTAN?". Y apuntó que hay una segunda parte para esa pregunta: ¿quiere Occidente entrar en guerra contra Rusia? "Pregunten a sus lectores, espectadores, internautas. ¿Quieren que Francia entre en guerra con Rusia?", dijo dirigiéndose a los periodistas. "Pero así es como va a ser", añadió.



"Tuvimos que proteger a los habitantes de Crimea"



Asimismo, Putin subrayó que no considera que Moscú haya violado la integridad territorial de Ucrania. "Tomaron el poder allí por la fuerza. Tuvimos que proteger a los habitantes de Crimea", explicó, agregando que Occidente había apoyado el golpe de Estado en el país eslavo.



"¿Hemos realizado alguna operación en Crimea o en cualquier otro lugar con un país normal, con un gobierno normal? No, nunca lo hicimos, ni siquiera lo hemos considerado", apuntó Putin. "¿Por qué los países occidentales apoyaron el golpe de Estado? A partir de aquel momento, para nosotros el poder en Ucrania, la fuente de poder, es el golpe de Estado, no la voluntad del pueblo. […] En esas condiciones, simplemente nos vimos obligados a proteger a las personas que viven, por ejemplo, en Crimea", concluyó.