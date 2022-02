(VIDEO) Chile: Canciller renuncia y se va a trabajar con dependencia española que él financió con dinero del Estado

El escándalo del renunciado canciller chileno Andrés Allamand al auto postularse a un cargo que depende del ministro de Relaciones Exteriores español, Juan Albares y que 22 naciones aportan una cantidad de dinero, sigue creciendo y ya llega a ribetes incalificables.



Medios chilenos como Cambio21 divulgaron una serie de documentos que provienen de funcionarios de la propia Cancillería donde señalan los viajes de un operador político de Allamand y otros documentos del que desde el 27 de noviembre de 2021 es Secretario Iberoamericano con residencia en España y que desde el jueves pasado comenzó a trabajar formalmente en Madrid.



Este operador político de nombre Cristián Jara, es un abogado militante de un partido de derecha, es el actual Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID). Jara fue el que «amarró» los votos para Allamand en América, una especie de jefe de campaña.



Para eso, en sólo 5 meses, este funcionario gastó sólo en pasajes y viáticos, cerca de 30 millones de pesos para visitar varios paises. «El más caro» fue viajar a fines de septiembre y principios de octubre a los bellos parajes de Trinidad y Tobago; Guyana y Dominica. Ahí tiene un record de gastos para el país y sólo en pasaje y viático se gastaron $8.353.852.



El cargo se ganó con los recursos de la Cancillería, dice diputado



El jefe de los diputados de la Democracia Cristina, Gabriel Ascencio espera que la Contraloría inicie una investigación para "informar acerca de los recursos públicos, humanos y financieros" que habría utilizado Allamand en su calidad. de Canciller para ganar la elección al cargo de secretario general en la SEGIB. "Esa elección la consigue con recursos de la Cancillería", insistió el diputado.



"Aquí la impudicia está en que el mismo Canciller Allamand propone al Canciller Allamand para ser designado para un cargo de 4 años, prorrogables por 8 años, con un sueldo entre US $15.000 y US $18.000", dijo Ascencio a Cambio21.



El Estado de Chile, a través de la Cancillería, debe realizar constantes aportes económicos a la entidad que dirige o dirigirá Allamand, el SEGIB por el hecho de ser uno de los 22 países que integran el órgano internacional.



Sin embargo, llama la atención que, durante el periodo de Andrés Allamand, el ministerio de Relaciones Exteriores aumentó notablemente sus aportes.



Explicación oficial



Ante las críticas por abandono de deberes por parte de Allamand, el ministro subrogante de Relaciones Exteriores chileno, Rodrigo Yáñez, explicó que "durante su feriado legal, el canciller viajó a Madrid donde ha sostenido reuniones con diversas autoridades locales y funcionarios de las Secretaría General Iberoamericana, organización que dirigirá próximamente", a través de un comunicado de prensa.



"Cómo es posible que un ministro de Relaciones Exteriores, que tiene como deber principal velar por los intereses del Estado, de la República de Chile frente al mundo, esté trabajando en Madrid, en España, en un organismo internacional", cuestionó por su parte el diputado demócrata cristiano Iván Flores sobre la ausencia del canciller.



El diputado Naranjo avanzó y deslizó la posibilidad de elevar una acusación constitucional contra el ministro. "Veré con el equipo jurídico de la bancada del PS si corresponde una acusación constitucional. Pero la conducta del ministro Allamand es del todo reprochable desde el punto de vista político, probidad administrativa y ética", subrayó.



Según datos de Transparencia, en 2018 el depósito fue de US $122.716 unos 102 millones de pesos. En cambio, el año pasado, 2021, el aporte fue de US $250.849, es decir, se duplicó el aporte de nuestro país mientras el político de RN, fue Canciller. Aumentó casi US $130.000 más en comparación a 2018. O sea Chile aportó cerca de 208 millones de pesos el 2021.

