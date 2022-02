EEUU: Rescatan a 10 cubanos en balsa cerca de Florida

6 de Febrero - La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 10 cubanos en una balsa que se hundía frente a las costas de Florida, informó esa agencia.



Un buque del servicio de guardacostas detectó la embarcación el jueves a unos 64 kilómetros (40 millas) de Key Largo, indicó la agencia en un tuit.



"No tenían chalecos salvavidas ni equipos de seguridad", expresó el capitán Shawn Koch, de la Guardia Costera en Miami. "Si la tripulación aérea no los hubiera hallado durante el patrullaje, esa gente no habría sobrevivido la noche".



Seis de los migrantes fueron repatriados a Cuba y cuatro fueron llevados a tierra para recibir tratamiento médico, indicó la Guardia.



El hecho ocurre dos semanas después de que una balsa, al parecer de contrabandistas de migrantes, se hundió cerca de Florida cuando venía de las Bahamas. Sólo una de las 40 personas a bordo sobrevivió.