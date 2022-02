Rusia cierra oficina en Moscú de la alemana Deutsche Welle

3 de Enero - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó el jueves que cerrará la oficina en Moscú de la emisora pública alemana Deutsche Welle y retirará las acreditaciones de su personal, en represalia por un movimiento alemán contra la televisión estatal rusa RT.



En un comunicado, la cancillería rusa informó que la decisión fue "la primera etapa" de las medidas en respuesta luego de que Alemania ordenó esta semana a RT DE que dejara de transmitir sus programas en alemán en el país.



El comunicado dice que Deutsche Welle dejará de transmitir en Rusia y que se retirarán las acreditaciones del personal para trabajar. Agregó que las autoridades "iniciarán el procedimiento" para declarar a Deutsche Welle un "agente extranjero", una designación que conlleva un escrutinio adicional del gobierno y fuertes connotaciones peyorativas destinadas a desacreditar al destinatario.



El año pasado, decenas de medios de comunicación rusos y periodistas individuales recibieron la etiqueta de "agente extranjero" y algunos dijeron que esto ha afectado su operación.



Moscú también recopilará una lista de funcionarios alemanes y "representantes de organizaciones públicas" involucrados en la prohibición de la transmisión de RT en Alemania y que les impedirá ingresar a Rusia, según el comunicado. La lista no se dará a conocer públicamente.



El regulador de medios alemán ZAK informó el martes que RT carece del permiso necesario para transmitir sus programas en alemán en el país.



El organismo dijo que no se ha presentado ni ha otorgado ninguna solicitud para RT DE y que "no tiene otros permisos que sean legítimos bajo la ley europea".



RT DE dijo el miércoles que su transmisión está en línea con la ley europea y que su licencia de transmisión serbia, otorgada el 6 de diciembre pasado, es válida hasta 2029. Dijo que impugnará la decisión del regulador en los tribunales.



Deutsche Welle es la emisora pública internacional de Alemania. Se financia con el dinero de los contribuyentes, pero es editorialmente independiente. Dice que proporciona contenido en 32 idiomas.



El periodista de The Associated Press Geir Moulson en Berlín contribuyó para este despacho