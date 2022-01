Colombia: Nuevo falso positivo de Iván Duque, desmienten supuesto premio como "presidente del año"

A mediados de diciembre se viralizó una noticia afirmando que Iván Duque se había ganado el premio de ‘presidente mundial del año’.El diario británico The Economist dijo que el supuesto premio que ellos habrían entregado no existía y que además, tampoco ha ocupado el primer puesto del índice de normalidad del covid-19 de esa publicación.El periódico europeo, tradicionalmente, bajo sus propios parámetros, designa anualmente «El Mejor País del Año».Según explica la agencia EFE, el premio al «mejor presidente el año» que supuestamente había ganado Duque, sencillamente no existe. Es un falso positivo.Lo que sí ocurrió fue que Colombia apareció en los primeros lugares que otorgaba The Economist, a países que manejaron mejor la normalidad en el contexto de la pandemia.Sin embargo, el análisis de los datos con los que se elaboró la tabla clasificatoria, aún no había concluido.Desmentido públicamenteJames Fransham, periodista de datos en The Economist, confirmó a EFE Verifica que «The Economist no tiene un premio al ‘presidente mundial del año’ (…) , lo que si existe es un artículo informal del ‘país del año’ y en 2021 fue Italia».Incluso, el ministro de Hacienda colombiano, José Manuel Restrepo, celebró el supuesto nombramiento. Un comunicado de la Presidencia también se hizo eco del falso positivo.No obstante, EFE Verifica aclaró que el índice de normalidad evalúa el regreso a la normalidad de los países tras la pandemia, y que al completar el análisis de los datos, Egipto quedó a la cabeza.No conforme con eso, la agencia EFE verificó los primeros lugares desde el año 2020 y constató que Colombia nunca estuvo en la primera posición.Para remate The Economist también desmintió el supuesto primer puesto de Colombia en el índice de normalidad del covid-19. Aseguró que alguna vez si hubo un reconocimiento pero fue antes de marzo de 2020, cuando apenas se registraban los primeros casos y muertes por el covid-19 en el mundo.Con información de Agencias / Venezuela News