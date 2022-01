Argentina llegó a un acuerdo con el FMI para pagar su deuda

Alberto Fernández, presidente de Argentina, con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional Credito: Afp

27-01-22.-El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes que se llegó a un «acuerdo» con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el préstamo de más de 44.000 millones de dólares que el organismo otorgó al país en 2018, cuando gobernaba el liberal Mauricio Macri.



«Sin acuerdo, no teníamos horizonte de futuro, con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo», expresó el mandatario en un mensaje audiovisual difundido a través de los canales oficiales.



Este entendimiento llega tras meses de intensas negociaciones, marcadas por la necesidad del Gobierno de extender los plazos de pago en medio del complicado escenario económico que el país arrastra desde hace cuatro años, con menguadas reservas en el Banco Central, alta inflación, una acelerada devaluación y el convencimiento del Ejecutivo de lograr un acuerdo que no conlleve ajustes que lastren el crecimiento.



Por otro lado, organizaciones sociales y partidos de izquierda marcharon este jueves or el centro de Buenos Aires para exigir que el Gobierno de Alberto Fernández deje de pagar la deuda al FMI y vuelque ese dinero a las necesidades sociales.



Con la consigna "Ni un dólar más para el FMI”, grupos como el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y Libres del Sur convocaron a manifestarse desde el emblemático Obelisco hasta la Plaza de Mayo, donde se encuentra la sede del Gobierno y del Ministerio de Economía.