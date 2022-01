CNN reportó que "Biden advirtió al presidente de Ukrania sobre una certera invasión rusa y amenaza de saqueo de Kiev,"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo de Ucrania, Vladímir Zelenski. Poco después de la llamada, la CNN reportó, citando a un alto funcionario ucraniano, que el mandatario estadounidense le dijo a Zelenski que "la invasión rusa es ahora algo certero", noticia que ya ha sido desmentida tanto por Kiev, como por Washington.



De acuerdo con la fuente de la CNN, que proporcionó esta información bajo condición de anonimato, la conversación entre ambos presidentes "no salió bien" y hubo un desacuerdo sobre "el nivel de riesgo" de ataque que afronta Ucrania.





El funcionario dijo que, en opinión de Zelenski, la amenaza es "ambigua" y hay posibilidad de que no haya una invasión. Al respecto, Biden, según la fuente, afirmó que la invasión es "prácticamente segura más tarde, en febrero, cuando el terreno esté más congelado". Al mismo tiempo, "Kiev podría ser saqueado", mientras que las fuerzas rusas pueden "intentar ocuparlo".Ucrania y EE.UU. desmienten los reportesHoras después, el portavoz presidencial de Ucrania, Serguéi Nikíforov, desmintió los reportes al respecto."La información correcta solo se puede encontrar en las publicaciones oficiales de las partes ucraniana y estadounidense", escribió Nikíforov en su página en Facebook. "Todo lo demás son suposiciones y especulaciones. En este tiempo turbulento, pedimos tratar cada pieza de información con la mayor responsabilidad posible y publicar solo datos cuidadosamente verificados", reiteró.La información también fue desmentida por Washington. Emily Horne, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró que "esto no es cierto". "El presidente Biden dijo que hay una clara posibilidad de que los rusos podrían invadir Ucrania en febrero. Previamente lo ha dicho públicamente y hemos estado advirtiendo sobre esto durante meses. Reportes sobre algo más o [algo] diferente a esto son completamente falsos", destacó.La CNN difundió la información solo días después de que mencionara en un reportaje a la ciudad ucraniana de Járkov como parte de Rusia. La cadena mostró este martes unas imágenes de un equipo militar ruso tomadas durante unos ejercicios realizados en su territorio, mientras que el rótulo en la esquina muestra que la grabación fue hecha en "Járkov, Rusia".Las especulaciones sobre una posible invasión rusa en Ucrania se han intensificado en Occidente luego de que en noviembre varios medios publicaran supuestos planes del operativo. Por su parte, Rusia repetidamente tachó de falsas e infundadas las acusaciones que le atribuyen la preparación de una supuesta provocación en Ucrania.Durante la última semana, las autoridades ucranianas afirmaron en repetidas ocasiones que no observan ninguna amenaza de ataque de Rusia. Este lunes, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, declaró que la información del servicio de Inteligencia de Ucrania y de sus socios indica que Rusia no desplegó ningún grupo de asalto que demuestre su intención de realizar una ofensiva al día siguiente.

Mientras tanto, Washington insiste en que la amenaza de invasión rusa persiste. Así, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró este martes que Washington observó "acciones agresivas y preparaciones" para un ataque en la frontera entre ambos países. A su vez, la subsecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, declaró este miércoles que Washington ve "todos los indicios" de que Rusia planea usar sus Fuerzas Armadas contra Ucrania para mediados de febrero.">