EEUU pone en alerta a 8.500 soldados para posible despliegue

24 de Enero - Por instrucción del presidente Joe Biden, el Pentágono pondrá en alerta a unos 8.500 soldados apostados en Estados Unidos para un posible despliegue en Europa con el fin de tranquilizar a los aliados en medio de los crecientes temores de un posible movimiento militar ruso en Ucrania.



El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo el lunes que no se había tomado ninguna decisión final sobre los despliegues, los cuales, según dijo, sólo se producirían si la OTAN decide activar una fuerza de respuesta rápida "o si se desarrollan otras situaciones" en relación con las tensiones sobre la actividad militar de Rusia en las fronteras de Ucrania.



"De lo que se trata es de tranquilizar a nuestros aliados de la OTAN", dijo Kirby, añadiendo que no está previsto el despliegue de tropas en la propia Ucrania.



Kirby dijo que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, recomendó a Biden que se ordenara la preparación de unos 8.500 soldados para un posible despliegue en Europa ante los indicios de que el presidente ruso Vladimir Putin no está disminuyendo su presión militar sobre Ucrania.



Kirby dijo que no estaba preparado para identificar las unidades que serían puestas en alerta porque todavía estaban siendo notificadas.



"Siempre hemos dicho que reforzaríamos a nuestros aliados en el flanco oriental, y esas conversaciones y discusiones han sido sin duda parte de lo que nuestros funcionarios de seguridad nacional han estado discutiendo con sus homólogos durante varias semanas", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.



Más tarde el lunes, Biden sostuvo una videollamada con varios mandatarios europeos sobre la concentración militar rusa y las posibles respuestas a una invasión, dijo la Casa Blanca.



Según Kirby, Austin prevé la posibilidad de que la OTAN active lo que denomina la Fuerza de Respuesta de la OTAN, una fuerza multinacional con un total de unos 40.000 soldados.



Si se activa la fuerza de respuesta, la mayoría de los 8.500 soldados estadounidenses que se han puesto en alerta serían enviados, dijo Kirby. Añadió que no podía descartar que las tropas estadounidenses que ya tienen su base en Europa pudieran ser trasladadas al este como nuevos refuerzos.



Kirby dijo que un ejemplo del efecto de la orden emitida por Austin para que las unidades con base en Estados Unidos estén más preparadas para el despliegue es que las unidades que actualmente tienen que estar listas para desplegarse 10 días después de ser notificadas, ahora tendrán que estarlo en 5 días.