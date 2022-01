Derriban la estatua de Ponce de León el día que llega el rey de España a Puerto Rico

Derriban estatua de Ponce de León en Puerto Rico Credito: Efe

24-01-22.-La estatua de Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, fue derrumbada en un acto de vandalismo este lunes en El Viejo San Juan, el casco histórico de la capital caribeña, que dentro de pocas horas recibirá al rey de España Felipe VI para iniciar una breve visita oficial a la isla.



Según pudo constatar Efe, la estatua del conquistador español, ubicada en la plaza San José, una de las más céntricas de la capital puertorriqueña, fue derrumbada y fracturada al caer del pedestal en el que se encontraba.



La estatua, consecuencia de la caída, quedó dividida en tronco y piernas, mientras que parte del pedestal también quedó fracturado en múltiples pedazos.



Este acto de vandalismo se registró pocas horas antes de la llegada a San Juan de Felipe VI, que inicia este lunes una visita oficial a Puerto Rico con la que busca reforzar el intercambio comercial bilateral y respaldar el legado de siglos de presencia española en la isla con motivo de los 500 años de la fundación de la capital.



LA POLICÍA INVESTIGA LOS HECHOS



La Policía Municipal de San Juan investiga los hechos y trata de averiguar quiénes son los responsables de los daños a la estatua, provocados durante horas de esta madrugada.



El alcalde de San Juan, Miguel Romero, lamentó el suceso y dijo que ya está en marcha la investigación, que incluirá el análisis de las cámaras cercanas al lugar con el objetivo de identificar a los responsables.



Dijo que las primeras consecuencias del acto de vandalismo serán la destinación de fondos para arreglarla, lo que saldrá de los impuestos de los ciudadanos. «Ahora hay que invertir fondos públicos en arreglar eso, en hacer una escultura nueva», dijo en declaraciones a medios locales.



NO ENTIENDEN EL MENSAJE DEL VANDALISMO



Subrayó que se trata de la acción de «algún bandido», además de asegurar que no entiende cuál es el mensaje que quieren transmitir los autores del acto de vandalismo.



El alcalde de San Juan aseguró que el derrumbe de la estatua no afectará la visita de Felipe VI. «A lo mejor el rey ni cuenta se da de ese tipo de cosas», señaló, tras indicar que la «visita va a quedar bien».



La investigación está a cargo de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.



BREVE VISITA OFICIAL DEL REY



Felipe VI inicia hoy una breve visita oficial a la isla con una agenda que incluye una recepción en la Casa de España de El Viejo San Juan, cerca de donde se ubica la estatua derrumbada.



El rey de España realiza esta visita en respuesta a la invitación del alcalde de San Juan, fundada por los españoles en 1521.



El monarca llega a la isla con miras a estrechar lazos culturales, pero, en especial, para equilibrar una balanza comercial muy favorable a este Estado Libre Asociado a EE.UU.



Juan Ponce de León, nacido en Santervás de Campos (Valladolid), en abril de 1460, fue el primer gobernante de Puerto Rico y descubridor de la Florida, actual Estados Unidos.



Los actos de hostilidad hacia estatuas de conquistadores españoles repartidas por territorio de Estados Unidos no habían llegado a Puerto Rico.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 275 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)