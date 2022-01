Honduras : Diputado disidente revela que Cálix recibió llamado de EEUU

El diputado Edgardo “El Chele” Castro, quien fue expulsado este viernes del Partido Libre, reveló que Jorge Cálix recibió un llamado de Estados Unidos (EE.UU.) para que derogara leyes en Honduras.



“Jorge Cálix recibió una llamada de la Casa Blanca”, expresó Edgardo Castro, citado por el medio local HCH.



Diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) y de otras organizaciones políticas en Honduras juramentaron este domingo la junta directiva del Congreso Nacional.



Dentro de la sede del órgano legislativo, los constituyentes en apoyo al acuerdo suscrito por la mandataria electa Xiomara Castro, aprobaron la moción vinculada a los máximos cargos correspondientes a Luis Redondo, en la presidencia; Hugo Noé, en la vicepresidencia y Carlos Zelaya como secretario.



En paralelo, el diputado Jorge Cálix, uno de los expulsados de las filas del Partido Libre, fue «ratificado» como máxima figura del hemiciclo, tras la obtención de 79 votos y en una sesión parlamentaria, convocada en el club Bosques de Zambrano de Tegucigalpa.



Por otra parte, se pronunció a la expulsión del partido, ocurrido este viernes por «desafiar» la autoridad del partido Libre, al no asistir en la víspera a la reunión convocada por la coordinación general y no apoyar a Luis Redondo.



Al respecto, señaló que debe ser un Consejo Disciplinario del partido quien los expulse, no la presidenta Xiomara Castro leyendo un comunicado “que a saber quien se los hace”.