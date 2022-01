EEUU: Se dispara el saqueo de vagones de carga en Los Ángeles

Credito: Afp

15-01-22.-Decenas de vagones de carga son asaltados cada día en Los Ángeles por ladrones que aprovechan sus paradas para saquear los paquetes que transportan, dejando miles de cajas rotas en la vía y productos comprados por internet que nunca llegarán a destino.



Según las etiquetas encontradas el viernes por un equipo de la AFP en un carril cercano al centro de la ciudad, de fácil acceso desde las calles cercanas, la mayoría de las principales empresas de venta a distancia y mensajería de Estados Unidos (Amazon, Target, UPS, Fedex, etc.) están afectadas por estos robos que se han disparado desde hace unos meses.



Los ladrones aprovechan que los largos convoyes de trenes quedan inmovilizados en las vías para subirse a los contenedores de mercancías, cuyas cerraduras rompen fácilmente con la ayuda de alicates. Entonces solo tienen que tomar la mayor cantidad de paquetes, dejando atrás muchos productos difíciles de revender o demasiado baratos, como pruebas para el covid, muebles o medicamentos.



Desde diciembre de 2020, el operador ferroviario Union Pacific (UP) ha visto un aumento del 160% en los hurtos en el condado de Los Ángeles.



"Solo en octubre de 2021, el aumento alcanzó el 356% respecto a octubre de 2020", dijo el operador en una carta a las autoridades locales enviada a la AFP.



Esta explosión de saqueos va acompañada de un recrudecimiento de "asaltos y robos a mano armada contra empleados de Union Pacific", añade este escrito.



El fenómeno ha vuelto a despegar con el pico de actividad ligado a las compras navideñas. Según cifras reportadas por UP, más de 90 contenedores fueron destrozados en promedio cada día en el condado de Los Ángeles en el último trimestre de 2021.



Para detener el fenómeno, Union Pacific dice que ha reforzado las medidas de vigilancia (drones, sistemas de detección, etc.) y ha reclutado más policías para proteger sus vías y convoyes.

