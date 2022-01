United Airlines reduce vuelos por tener 3 mil empleados con COVID-19

United Airline recorta vuelo por tener a 3 mil empleados contagiados de Covid 19 Credito: Agencias

La aerolínea United Airlines informó este martes que la empresa tiene unos 3 mil empleados que han dado positivo al COVID-19 y que por esta razón la compañía está reduciendo su programa de vuelos a corto plazo. Durante las fiestas miles vieron sus vuelos retrasados a causa del mal tiempo y de los retrasos en las aerolíneas.



El contexto: Pese a la reducción de los vuelos, Kirby afirmó que la entrada en vigor el mandato de la vacuna COVID-19 de United Airlines el verano pasado, no ha muerto ningún empleado.



La compañía recortará su programa de vuelos en enero y febrero "de forma continua" para ajustarse a los niveles de personal, dijo el martes una portavoz de la empresa.

La aerolínea se negó a hablar de cómo operará durante la temporada que duren los recortes.

La semana pasada, Alaska Air Group Inc. anunció un recorte de capacidad del 10% para el mes de enero con el fin de hacer frente a la escasez de personal relacionada con COVID-19.



¿Qué dicen? "Ahora hemos pasado ocho semanas consecutivas con cero muertes relacionadas con el COVID entre nuestros empleados vacunados", afirmó Kirby al recordar que previo al cumplimiento de los mandatos de vacunación perdían empleados cada semana.

"Solo en un día en Newark, casi un tercio de nuestra plantilla se puso enferma", escribió el martes el director general de United, en un memorando dirigido a los trabajadores.

"Desde que nuestra política de vacunas entró en vigor, la tasa de hospitalización entre nuestros empleados ha sido 100 veces menor que la de la población general de Estados Unidos", añadió Kirby.

"Para mí, el hecho de que la gente tenga 300 veces más probabilidades de morir si no está vacunada es todo lo que necesito saber… Se trata de salvar vidas", declaró en agosto pasado el CEO de la compañía a Axios.

"Hay aproximadamente 8-10 empleados de United que están vivos hoy gracias a nuestro requisito de vacunación", finalizó el director.