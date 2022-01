Epidemiólogo del gobierno de EEUU Anthony Fauci, denuncia "amenazas de muerte" y que un hombre intentó asesinarlo

Anthony Fauci Credito: Web

11-01-22.-El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, denunció este martes ante el Senado haber recibido «amenazas de muerte» por culpa de las «mentiras» que los republicanos vierten en su contra; y reveló el arresto de un hombre que quiso asesinarlo semanas atrás.



"He recibido amenazas de muerte, acoso a mi familia y a mis hijos con llamadas obscenas porque la gente miente sobre mí"; afirmó Fauci ante el Comité de Salud de la Cámara Alta en un tenso rifirrafe con el senador republicano Rand Paul durante una comparecencia sobre los récords de contagios de Covid-19.



El epidemiólogo puso como ejemplo que el pasado 21 de diciembre la Policía arrestó en Iowa a un hombre que viajaba desde Sacramento; (California) hasta Washington para asesinarlo.



"En su vehículo encontraron un fusil AR-15 y varias municiones", detalló Fauci.



Previamente, Paul lo acusó de "atacar a los científicos que no están de acuerdo" con él y responsabilizó a Fauci por la muerte de más de 800.000 estadounidenses desde el inicio de la pandemia.



Por su parte, Fauci lamentó que el senador "use la catastrófica epidemia para su juego político".



No es el primer encontronazo entre Fauci y el senador republicano, puesto que durante una comparecencia similar el pasado noviembre, Paul insinuó que los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés); a cargo de Fauci, financiaron una investigación en Wuhan (China) de la que resultó el coronavirus.



Estados Unidos batió este martes un nuevo récord de hospitalizaciones por Covid-19; con más de 145.000 personas ingresadas en centros sanitarios, según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS, en inglés).



En total hay 145.982 pacientes hospitalizados en el país con covid-19, de los que 4.462 son menores de edad.



La cifra supera los 142.273 enfermos de Covid-19 ingresados el 14 enero de 2021; el mayor número que se había registrado hasta el momento desde el inicio de la pandemia.

