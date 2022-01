EEUU sanciona a otros ocho funcionarios cubanos

07-01-22.-Estados Unidos ha sancionado con restricciones de visado a ocho funcionarios cubanos debido a las "duras" sentencias contra los manifestantes que salieron a la calle el pasado 11 de julio, informó este jueves (06.01.2021) el secretario de Estado, Antony Blinken.En un comunicado, Blinken acusa a los ocho funcionarios, a quienes no nombra, de estar "implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión, detenciones injustas y duras penas de prisión"."Estas ocho personas incluyen a funcionarios cubanos relacionados con la detención, condena y encarcelamiento de manifestantes pacíficos del 11 de julio", añade.Cientos de personas siguen detenidasEse día Cuba fue escenario de manifestaciones históricas que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y 1.320 personas detenidas, de las cuales 698 siguen en prisión, según el último cómputo de la ONG de defensa de los derechos humanos Cubalex.Algunos de los presos viven en "condiciones de salud que empeoraron y sin acceso a alimentos, medicamentos o llamadas a sus seres queridos", afirma el comunicado del Departamento de Estado.La Habana reaccionaLa Habana no tardó en reaccionar. "EE.UU. persiste en el mal hábito de pretender imponer su voluntad sobre otros gobiernos por vía de medidas coercitivas unilaterales", dijo en Twitter el canciller cubano, Bruno Rodríguez.Subrayó que el anuncio de Blinken "no alterna un ápice la determinación de Cuba de defender sus derechos soberanos".El gobierno estadounidense acusa a La Habana de utilizar "tácticas de intimidación continuas, encarcelamientos injustos y sentencias duras" con el objetivo de "negar a los cubanos su libertad y derechos".Blinken quiere que los funcionarios cubanos que permiten "el agravio del régimen a la democracia y los derechos humanos" rindan cuentas y reitera el apoyo de Estados Unidos "al pueblo cubano".Cuba, donde la disidencia está prohibida, acusa por su parte a Washington de instigar y financiar las protestas.*Con información de Efe y Afp