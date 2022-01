Defensoría del Pueblo colombiana confirma 27 muertes en la frontera con Venezuela

Frontera con Colombia

7 de enero de 2022.- Este jueves la Defensoría el Pueblo de Colombia confirmó la muerte de 27 personas durante los hechos violentos en los departamentos de Boyacá y Arauca, este último fronterizo con Venezuela, y sostiene que hubo confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que contradice la versión de la Fiscalía que asegura que no hubo combates sino sicariato.



Al respecto, anteriormente la Defensoría aseveró que mantenía "presencia permanente en el terreno" desde el 2 de enero, cuando supo de la confrontación armada en las zonas rurales de los municipios del Tame, Saravena, Arauquita, Fortul, todos en el Arauca, y Cubará, en Boyacá.



En este sentido, la institución detalló que ha hecho seguimiento de la situación de derechos humanos en Arauca "por cuenta de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc", lo que no corresponde con los datos de la Fiscalía, que sostiene que hay indicios de homicidios por sicariato y alega que no hubo combates, por lo que responsabiliza de los hechos solo al grupo guerrillero.



En su breve reporte, compartido en redes sociales, la Defensoría confirmó la cifra de 27 fallecidos que ya había dado la Fiscalía, y agregó que "los cuerpos se encuentran en las morgues de Tame y Saravena".



La Defensoría no se refiere a los otros puntos que alude la Fiscalía, que asegura que varias personas fueron sacadas de sus viviendas, llevadas a Venezuela, asesinadas allí y regresadas a Colombia.



Desplazamientos



La Defensoría también se refiere al desplazamiento, un problema recurrente en Colombia debido a los enfrentamientos dentro de poblaciones rurales y resguardos indígenas, cuyos habitantes se ven forzados a abandonar sus comunidades ante las amenazas y riesgos para su seguridad.



Hasta ahora, la cifra que maneja el organismo es de 28 familias que se han visto obligadas a huir de sus hogares: seis se han desplazado a Tame, siete a Saravena, trece a Arauquita y una a Fortul, donde también se ha registrado un desplazamiento intraurbano. Además, el personero de Tame reporta que se habrían desplazado otras 60 familias hacia ese municipio.



Por su parte, las autoridades militares de Venezuela informaron que del otro lado del río Arauca, en el estado venezolano de Apure, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y personal civil recibieron a un grupo de personas provenientes de Arauquita. El país vecino anunció a principios de semana que desplegaría sus tropas en la zona fronteriza y que respondería con "contundencia" a cualquier agresión.

