(VIDEO) Brasil: Presidente Bolsonaro es hospitalizado de urgencia por obstrucción intestinal

03.01.22 - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, interrumpió sus vacaciones de fin de año y debió ser internado de urgencia este lunes aquejado por una posible obstrucción intestinal, informaron medios locales de comunicación.



El Presidente llegó a la ciudad a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Brasileña desde la costa del estado de Santa Catarina, donde había pasado la Nochevieja.



De acuerdo con los reportes, Bolsonaro, quien informó de dolor abdominal, fue llevado en la madrugada de este lunes al Hospital Vila Nova Star, en la zona sur de Sao Paulo. Su equipo médico sospecha de una nueva obstrucción intestinal.



Bolsonaro fue víctima de un apuñalamiento en septiembre de 2018. El médico que lo operó y que sigue su estado desde aquel entonces no se encuentra actualmente en Brasil y espera regresar cuanto antes para evaluar la situación. Sin embargo, no cree que en esta ocasión sea necesaria una intervención quirúrgica.



Tras sufrir aquel atentado, el mandatario brasileño fue sometido a cuatro operaciones. Además, pasó por dos intervenciones quirúrgicas no relacionadas con la lesión: la extracción de un cálculo vesical y una vasectomía.

Con información de Telesur.