Europa: Temen escasez de alimentos por normas aduaneras post-Brexit

31 de Diciembre - Las nuevas normas aduaneras post-Brexit para las mercancías que llegan desde la Unión Europea a Gran Bretaña entran en vigor el sábado, y un importante organismo de la industria alimentaria ha advertido que los nuevos controles fronterizos podrían provocar escasez de alimentos.



A partir del 1 de enero, los importadores deberán presentar una declaración aduanera completa de las mercancías que entren en el Reino Unido procedentes de la UE o de otros países. Las empresas ya no podrán retrasar la presentación de las declaraciones aduaneras de importación completas hasta 175 días, una medida que se introdujo para hacer frente a los trastornos del Brexit.



La Federación Británica de Alimentos Congelados indicó esta semana que las nuevas restricciones a los productos animales y vegetales procedentes de la UE podrían dar lugar a retrasos considerables en los puertos en el nuevo año porque algunos en la cadena de suministro —especialmente las empresas de logística en el lado de la UE— pueden no estar preparados para los cambios.



"Nos preocupa que no se haya hecho la planificación suficiente para garantizar que todos los integrantes de la cadena de suministro de alimentos comprendan los nuevos requisitos", declaró Richard Harrow, director ejecutivo de la federación.



"A pocos días de la entrada en vigor de las nuevas normas, nos sigue preocupando que enero pueda ser un mes complicado para nuestros miembros", añadió.



Las nuevas medidas exigen que las empresas completen el papeleo correcto al menos cuatro horas antes de que las mercancías puedan llegar a las fronteras del Reino Unido, o se arriesgan a ser devueltas en la frontera. Los productos de origen animal y vegetal también deben tener certificados de origen.



Aunque los conductores deben declarar sus mercancías y certificados de origen, se espera que los controles sean mínimos hasta que las normas se intensifiquen a partir de julio de 2022, cuando se espera que entren en vigor controles mucho más estrictos.



El Reino Unido importa cinco veces más la cantidad de alimentos que exporta a la UE.