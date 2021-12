Noam Chomsky: Los derechos de patente de las empresas y la creciente retórica contra la ciencia prolongarán la pandemia

El programa de noticias alternativas más popular de EEUU, Democracy Now, conversó con Noam Chomsky, disidente político, lingüista y escritor de renombre mundial, que acaba de cumplir 93 años de edad.

Chomsky habló con Democracy Now! antes de que se descubriera la variante ómicron del coronavirus y, en ese momento, anticipó el surgimiento de nuevas variantes. "Si se permite que el virus se propague sin control en países pobres, todos sabemos que es probable que se produzca una mutación, como la mutación que dio lugar a la variante delta, ahora la variante delta plus en la India, y quién sabe qué otra variante se desarrollará", dijo Chomsky.

A continuación la primera parte de la entrevista:

AMY GOODMAN: El disidente político, lingüista y autor de renombre mundial acaba de cumplir 93 años. Nermeen Shaikh de Democracy Now! y yo entrevistamos recientemente a Noam como parte de la celebración del 25 aniversario de Democracy Now! Noam Chomsky se unió a nosotros desde su casa en Tucson, Arizona, donde dicta cátedra en la Universidad de Arizona. Le preguntamos sobre el estado de la pandemia y por qué tantos estadounidenses se han negado a vacunarse.

NOAM CHOMSKY: Es un fenómeno abrumadoramente de extrema derecha. Otros han sido atraídos. Y creo que hay muchas fuentes. En realidad, una de ellas probablemente sea las redes sociales, que hacen circular mucha información dudosa o incluso falsa. Y si la gente está obsesionada con una tema en particular, eso es lo que se les dará de comer. Pero más allá de eso, hay escepticismo, que tiene justificación, sobre el papel del gobierno. Pasa a estar fuera de lugar en este caso, pero se puede comprender el origen del escepticismo.

Y no es solo la pandemia. Mucho peor que eso son las actitudes de escepticismo sobre el calentamiento global. Un hecho bastante impactante que aprendí recientemente es que durante los años de Trump, entre los republicanos, la creencia de que el calentamiento global es un problema grave, ni siquiera un problema urgente, solo un problema grave, disminuyó en un 20%. Eso es muy serio. Aquí estamos hablando no solo de la propagación de una pandemia, sino de marchar por el precipicio y poner fin a las perspectivas de una vida humana organizada y sustentable. Ese es el tipo de cosas que enfrentamos. Bueno, se puede hablar de los orígenes del escepticismo, pero hay que afrontarlo y superarlo, y con mucha decisión y sin demora, o de lo contrario toda la especie humana y todas las demás que estamos destruyendo casualmente estarán en grave peligro.

AMY GOODMAN: Noam, ¿puede hablarnos de cómo cree que se puede superar el escepticismo? Quiero decir, usted mismo, un crítico serio de la alianza entre empresas y gobiernos, por qué la gente debería confiar en las grandes empresas farmacéuticas como Moderna y Pfizer, que están ganando miles de millones, ¿por qué en este caso debemos confiar en que las vacunas salvarán a la población?

NOAM CHOMSKY: Si la información viniera de Pfizer y Moderna, no habría razón para confiar en ella. Pero da la casualidad de que el 100% de las agencias de salud en todo el mundo y la gran mayoría de la profesión médica y las ciencias de la salud aceptan la evidencia realmente abrumadora de que la vacunación reduce radicalmente la aparición de infecciones y muertes. La evidencia de eso es muy convincente. Y, por lo tanto, no es sorprendente que sea básicamente universalmente aceptado por las autoridades pertinentes. Entonces, sí, si lo escucháramos solo de los departamentos de relaciones públicas de las grandes farmaceuticas, habría muchas razones para el escepticismo. Pero puedes mirar los datos. Están disponibles. Y se puede comprender por qué existe una aceptación prácticamente universal entre las agencias que no tienen ningún otro interés que no sea tratar de salvar vidas. Uno puede comprender por qué los países africanos pobres que no están comprados por las grandes farmacéuticas, están pidiendo vacunas. Sus agencias de salud lo están haciendo.

Y, de hecho, la única excepción que noté al respecto, aparte de Trump por un período, fue el Brasil de Bolsonaro, y ahora está bajo cargos de una larga investigación senatorial por cargos de crímenes de lesa humanidad por no seguir el protocolo normal de intentar maximizar el uso de vacunas. Ahora que su reticencia, desgana sobre este asunto ha sido anulada, está teniendo el efecto habitual. Las vacunas están aumentando y la incidencia de enfermedades y muertes está disminuyendo drásticamente. Esa correlación es tan clara que se necesita un rechazo realmente extraño a mirar los hechos para verla. Y nuevamente, como digo, las agencias de salud en todo el mundo son uniformes y están de acuerdo con la profesión médica sobre la eficacia de las vacunas.

Hay otras cosas que hay que hacer: distanciamiento social, cuidados, enmascaramiento en lugares concurridos. Hay medidas que deben tomarse. A los países en los que se han seguido cuidadosamente estas medidas les está yendo bastante bien. Pero donde hay un alto nivel de escepticismo, sean cuales sean sus raíces, existen serios problemas.

AMY GOODMAN: ¿Y qué cree que debería hacer Estados Unidos para garantizar que los países reciban vacunas en todo el mundo, no solo por razones altruistas, sino porque no se puede acabar con esta pandemia aquí o en cualquier lugar a menos que estas vacunas se distribuyan por todas partes? Y estoy hablando de Moderna y Pfizer. A Moderna, Estados Unidos le dio miles de millones. A Pfizer, el gobierno le prometió comprar mucho. Y ambas corporaciones, entre otras, han ganado miles de millones. Y, sin embargo, ¿qué puede hacer Estados Unidos para garantizar que estas vacunas se puedan fabricar en otros lugares, como exigir que Moderna publique la receta? Aun así, harán una fortuna. ¿Qué no ha hecho Biden para permitir que las personas tengan acceso a estas vacunas que salvan vidas?

NOAM CHOMSKY: Debo decir que el historial de Europa es incluso peor que el de Estados Unidos. Biden ha hecho algún esfuerzo, pero los países ricos no lo han hecho, incluido Estados Unidos, aunque no principalmente Estados Unidos; no han tomado medidas que estén dentro de su capacidad para garantizar que otros países que tienen los recursos para producir vacunas tengan acceso, no solo a los productos, las vacunas, sino también al proceso de fabricación.

Debemos reconocer que las reglas de la Organización Mundial del Comercio, instituidas principalmente en la década de 1990 en gran parte bajo la iniciativa de Estados Unidos, son radicalmente proteccionistas, radicalmente anti-libre mercado. Brindan protección a las grandes corporaciones, Big Pharma, no solo a los productos que producen sino a los procesos mediante los cuales los producen. Y esa patente se puede romper fácilmente. Los gobiernos tienen la capacidad de insistir en que los procesos estén disponibles y que las vacunas se distribuyan a los países que las necesiten.

En primer lugar, esto salvará innumerables vidas. Y, como dijiste, significa salvarnos a nosotros mismos. Si deja que el virus se propague desenfrenadamente en los países pobres, todos entenderán que es probable que se produzca una mutación, el tipo de mutación que condujo a la variante Delta, ahora la variante Delta Plus en India, y quién sabe qué se desarrollará. Podría ser un ... hemos tenido suerte hasta ahora. Los coronavirus han sido muy letales y no demasiado contagiosos, como el ébola, o muy contagiosos pero no demasiado letales, como el COVID-19. Pero el próximo que caiga por el lucio podría ser ambos, incluso podría ser no suprimible por las vacunas.

Conocemos las medidas que hay que tomar para intentar evitar que esto suceda: investigación, preparativos, sistemas de salud que funcionen. No es un punto pequeño. Por ejemplo, ahora están apareciendo nuevos antivirales que no detienen la enfermedad, pero previenen la hospitalización. Pero tienes que tener un sistema de salud que funcione. Es muy difícil ver cómo estos podrían incluso ser utilizables en los Estados Unidos, donde el sistema de salud simplemente no está organizado de tal manera que las personas puedan tener acceso a lo que necesitan.

NERMEEN SHAIKH: Usted mismo ha experimentado el efecto ruinoso de las bajas tasas de vacunación en ciertos estados, donde los hospitales no han podido brindar servicios regulares porque todas las camas están ocupadas con pacientes COVID. A principios de este año, necesitaba atención hospitalaria pero no pudo acceder a una instalación porque todas las camas fueron ocupadas con pacientes de COVID. ¿Podría explicar dónde sucedió esto y qué sucedió exactamente?

NOAM CHOMSKY: Bueno, no quiero entrar en detalles, pero tuve algo que era grave y no pude llegar al hospital donde están mis médicos. Estaban abrumados con los pacientes. Tuve que ir a un par de hospitales más y finalmente se las arreglaron. Pero no es el peor de los casos de ninguna manera. Debo decir que incluso recibir una vacuna de refuerzo no fue fácil. Mi esposa estuvo tratando con - Valeria - durante semanas simplemente para tratar de conseguir una cita. El sistema, tengo suerte. Soy relativamente un privilegiado. Para otros, es mucho peor.

Los hospitales están desbordados, con casi un 100% de pacientes no vacunados en regiones del país, que en su mayoría son estados rojos, que se han mostrado reacios y reacios a tomar las medidas adecuadas. Los hospitales se han visto obligados a cancelar los procedimientos regulares solo por la aglomeración de pacientes casi en su totalidad no vacunados que llenan las camas. Hay muchas muertes adicionales, enormes costos sociales. Y todo esto está bajo control. Sabemos cómo afrontarlo. Es una enfermedad social, una ruptura del orden social y cultural, que es muy grave en el caso de la pandemia, pero, como quiero seguir insistiendo, mucho más grave en el caso de la destrucción del medio ambiente. Y no tenemos mucho tiempo allí. Podemos sobrevivir a las pandemias a un costo enorme. No vamos a sobrevivir a la destrucción del medio ambiente.