(VIDEO) EEUU bate nuevo récord de casos por variante Ómicron en las últimas 24 horas

29.12.21 - Un nuevo récord de contagios en Estados Unidos por la variante Ómicron arroja alrededor de medio millón de nuevos casos diarios, desde el comienzo de la pandemia, según la universidad Johns Hopkins.



De este modo, el país superó el récord anterior establecido el pasado enero (294.015). Con este aumento, el número total de casos de covid-19 detectados en Estados Unidos, desde que comenzó la pandemia, se eleva a más 283 millones.



Además, mil 762 personas murieron por causa de la enfermedad en la última jornada, lo que sitúa el total de muertes en 5 millones 418 mil 257.



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Ómicron es la variante dominante en Estados Unidos. Representó al 59% de los nuevos casos en la última semana.



Niños: Los nuevos huéspedes del Ómicron



Solo en diciembre se quintuplicó la cifra de niños en los hospitales pediátricos de Nueva York. Casi el doble de ingresos en Washington. Y en todo el país, de media, las hospitalizaciones pediátricas aumentaron un 35% tan sólo en la última semana.



Altamente transmisible, menos severa: según estudios



Fauci insistió en que el coronavirus, y en especial su variante ómicron es “altamente transmisible” y “todo el mundo” a lo largo del país "está viendo ahora a su alrededor" ese nivel de contagio.



Pero también destacó varios estudios hechos hasta la fecha que demuestran que esta variante es "menos severa" que delta, y citó por ejemplo informes que muestran el menor daño pulmonar que provoca la ómicron con respecto a su antecesora.



Fauci pidió no obstante que no se baje la guardia para no provocar más estrés del que ya tienen algunas zonas hospitalarias de este país, el más afectado por la pandemia y que tiene un porcentaje de vacunación muy inferior al de otras grandes economías.



«Creo que registraremos más cifras que nunca», dijo Stanley Spinner, director médico y vicepresidente del Texas Children’s Pediatrics & Urgent Care en Houston.



«Los casos siguen aumentando por las reuniones navideñas y vamos a seguir viendo más números esta semana por eso», añadió Spinner.



«Ahora vamos a tener el Año Nuevo encima de eso este próximo fin de semana, con más gente reuniéndose; más exposiciones y entonces esos números seguirán aumentando«, agregó.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud alertó un «tsunami» de contagios causado por la variante ómicron y está colocando «al borde del colapso» los sistemas sanitarios mientras entorpece las celebraciones de fin año en distintos lugares del mundo.



Las declaraciones de la OMS coinciden con las afirmaciones de Spinner, quien resaltó los cuidados que requieren los infantes contagiados.



«Necesitan oxígeno. Necesitan otro tipo de asistencia. Aunque sólo estén muy deshidratados y necesiten líquidos intravenosos, la mayoría de los niños que ingresan por covid son niños que tienen problemas respiratorios, que necesitan oxígeno y otros tipos de ayuda. Así que van a estar muy enfermos. No se ven niños que no estén muy enfermos en el hospital», agregó.



«La mayoría de los niños realmente enfermos no están vacunados o están poco vacunados«, dijo.



Un nuevo récord de contagios en Estados Unidos por la variante Ómicron arroja alrededor de medio millón de nuevos casos diarios, desde el comienzo de la pandemia, según la universidad Johns Hopkins.



De este modo, el país superó el récord anterior establecido el pasado enero (294.015). Con este aumento, el número total de casos de covid-19 detectados en Estados Unidos, desde que comenzó la pandemia, se eleva a más 283 millones.



Además, mil 762 personas murieron por causa de la enfermedad en la última jornada, lo que sitúa el total de muertes en 5 millones 418 mil 257.



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Ómicron es la variante dominante en Estados Unidos. Representó al 59% de los nuevos casos en la última semana.



Niños: Los nuevos huéspedes del Ómicron



Solo en diciembre se quintuplicó la cifra de niños en los hospitales pediátricos de Nueva York. Casi el doble de ingresos en Washington. Y en todo el país, de media, las hospitalizaciones pediátricas aumentaron un 35% tan sólo en la última semana.



La variante Ómicron, altamente transmisible, logró expandirse gracias a la temporada navideña. Infectó a más niños que nunca en todo Estados Unidos y los hospitales infantiles se preparan para que la situación sea aún peor.



«Creo que registraremos más cifras que nunca», dijo Stanley Spinner, director médico y vicepresidente del Texas Children’s Pediatrics & Urgent Care en Houston.



«Los casos siguen aumentando por las reuniones navideñas y vamos a seguir viendo más números esta semana por eso», añadió Spinner.



«Ahora vamos a tener el Año Nuevo encima de eso este próximo fin de semana, con más gente reuniéndose; más exposiciones y entonces esos números seguirán aumentando«, agregó.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud alertó un «tsunami» de contagios causado por la variante ómicron y está colocando «al borde del colapso» los sistemas sanitarios mientras entorpece las celebraciones de fin año en distintos lugares del mundo.



Las declaraciones de la OMS coinciden con las afirmaciones de Spinner, quien resaltó los cuidados que requieren los infantes contagiados.



«Necesitan oxígeno. Necesitan otro tipo de asistencia. Aunque sólo estén muy deshidratados y necesiten líquidos intravenosos, la mayoría de los niños que ingresan por covid son niños que tienen problemas respiratorios, que necesitan oxígeno y otros tipos de ayuda. Así que van a estar muy enfermos. No se ven niños que no estén muy enfermos en el hospital», agregó.



«La mayoría de los niños realmente enfermos no están vacunados o están poco vacunados«, dijo.

Con información de agencias.