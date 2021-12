Rusia bloquea sitio web de organización que monitorea detenciones políticas

25 de Diciembre - Una organización rusa que monitorea las detenciones políticas y presta asistencia legal a los detenidos dijo el sábado que las autoridades habían bloqueado su sitio web, dentro de una campaña de represión del gobierno iniciada hace meses contra organizaciones de derechos humanos y medios independientes.



OVD-Info señaló que el organismo ruso que regula internet y las comunicaciones, Roskomnadzor, había bloqueado el sitio del grupo. La organización dijo en un tuit que no había recibido una notificación formal sobre la decisión y no sabía el motivo de la medida, sólo que había sido ordenada el lunes por una corte de las afueras de Moscú.



OVD-Info ganó relevancia por su meticuloso seguimiento y contabilización de las detenciones en protestas callejeras en Rusia. Los activistas comenzaron su labor en 2011, durante las protestas masivas desencadenadas por unas elecciones parlamentarias rusas envueltas en numerosos reportes de fraude electoral, y después formaron un grupo que continuó con su trabajo en los años siguientes.



Sus datos resultan indispensables para los medios de comunicación desde hace años, ya que las autoridades rusas en general no hacen públicas o minimizan las detenciones masivas en protestas y manifestaciones.



OVD-Info funciona también como un grupo de asistencia legal y envía abogados a comisarías y cortes para ayudar a manifestantes detenidos. Una organización internacional de derechos humanos con sede en Suecia concedió en septiembre su premio Defensor de los Derechos Humanos del año a OVD-Info.



Ese mismo mes, las autoridades rusas designaron al grupo como "agente extranjero", una clasificación que conlleva un enorme escrutinio del gobierno y fuertes connotaciones peyorativas que puede desacreditar a los que la reciben. Los fundadores de OVD-Info prometieron continuar su labor pese a la designación.



Las autoridades rusas han subido la presión sobre grupos de derechos, medios y periodistas independientes en los últimos meses, y han clasificado a docenas de ellos como agentes extranjeros. Algunos fueron declarados "indeseables" -lo que ilegaliza a organizaciones en Rusia- o acusados de tener lazos con grupos "indeseables".



El Ministerio ruso de Justicia añadió el viernes dos nuevos grupos de derechos al registro de agentes extranjeros: Coming Out y Revers, que defienden los derechos LGTB y prestan ayuda a la asediada comunidad.



La ley rusa ordena que se considere como agente extranjero a cualquier organización no gubernamental, medio, movimiento informal o persona que reciba financiamiento extranjero, incluso una pequeña donación de un ciudadano extranjero, y tenga actividad política, un concepto con una vaga definición.



OVD-Info y otros grupos de derechos lanzaron en septiembre una campaña para abolir la ley de agentes extranjeros. Para finales de diciembre, más de 240 organizaciones y unos 260.000 particulares habían firmado una petición que describía la ley como "discriminatoria e ilegítima".



OVD-Info presentó las firmas ante la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso.