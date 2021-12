OMS estima que a finales de 2022 acabará la pandemia del Covid-19

22.12.21 - El 2022 debe ser el año en que acabe la pandemia de la Covid-19, estimó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Debe ser también cuando todos los países inviertan en prevenir un desastre futuro de esta escala y en acelerar los esfuerzos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, advirtió el líder de la entidad especializada en cuestiones sanitarias de las Naciones Unidas.



Eso significa invertir en sistemas médicos resilientes, basados en la atención primaria de salud, con la cobertura universal como objetivo, explicó la autoridad.



Incluso antes de la pandemia, mil millones de personas gastaban más del 10 por ciento de su presupuesto familiar en atención médica, señaló el doctor.



Cuando los ciudadanos no pueden acceder a los servicios que necesitan o no pueden pagarlos, ellos, sus familias, comunidades y sociedades enteras corren peligro, alertó Adhanom.



Ratificó el compromiso de la OMS de hacer en 2022 todo lo que esté al alcance con el objetivo de poner fin al coronavirus SARS-CoV-2, patógeno causante de la Covid-19, y comenzar una nueva era en la salud internacional, subrayó.



La sanidad debe estar en el centro de los planes de desarrollo de todas las naciones, proyectó el ejecutivo, quien aprovechó la oportunidad para agradecer a los trabajadores del sector que continúan “en peligro para servir y salvar a los demás”.



Extendió igualmente un agradecimiento a los científicos, investigadores y expertos en salud pública que continúan desarrollando nuevas herramientas contra este coronavirus y estudiándolo.



Destacó al personal de la OMS en todo el orbe, que sigue laborando de formas que la mayoría de la gente no ve, para promover la salud, mantener el mundo seguro y servir a los vulnerables.



Adhanom expuso su gratitud también a los periodistas y medios de comunicación por el papel desempeñado en la cobertura de las informaciones sobre la OMS y la pandemia “de manera justa y precisa”.