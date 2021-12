Alemania advierte a Rusia sobre "graves consecuencias" para el gasoducto Nord Stream 2 si invade Ucrania

Referencial Credito: Reuters

18-12-21.-"No hay que excluir nada" en el caso de una "nueva violación de la integridad del territorio" de Ucrania, dijo el nuevo ministro alemán de Economía, Robert Habeck.



El ministro alemán de Economía, el ecologista Robert Habeck, advirtió en una entrevista este sábado (18.12.2021) sobre "graves consecuencias" para el controversial gasoducto Nord Stream 2 en caso de agresión rusa a Ucrania.



"Cualquier nueva acción militar no puede quedar sin graves consecuencias y no hay que excluir nada" en el caso de una "nueva violación de la integridad del territorio" de Ucrania, dijo el ministro a la edición dominical del periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"Desde un punto de vista geopolítico, Nord Stream 2 fue un error", estimó asimismo Habeck. "Todos los países han estado siempre en contra, salvo Alemania y Austria", recordó.



La nueva ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ya había manifestado hace unos días una advertencia similar cuando señaló que en caso de una escalada del conflicto en Ucrania, Alemania detendría el gasoducto.



Desde hace varias semanas, Occidente acusa a Rusia de haber concentrado a miles de soldados cerca de las fronteras ucranianas para preparar un ataque. Rusia rechaza todas las acusaciones y asegura en cambio que se encuentra bajo amenaza de la OTAN, que según Moscú, apoya militarmente a Ucrania.



El gasoducto de 1.200 kilómetros, que se extiende bajo el mar Báltico desde Rusia hacia el noreste de Alemania, siempre fue defendido por la excanciller conservadora Angela Merkel, pese a críticas de sus socios europeos y estadounidenses.



Formalmente, no se espera una decisión sobre su certificación antes de mediados de 2022, según el regulador energético alemán, que suspendió temporalmente el procedimiento este otoño por un obstáculo legal.



*Con información de afp/dpa/reuters