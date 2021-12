(VIDEO) Boric en cierre masivo de campaña: “Tenemos la certeza que este domingo no entramos solos, con nosotros entra el pueblo”

17.12.21 - Este jueves, en el Parque Almagro y ante más de 25 mil personas, tuvo lugar el cierre de campaña del candidato presidencial Gabriel Boric.



Previo al discurso del candidato, que cerró la actividad, músicos como Los Vásquez, Inti-Illimani, Anita Tijoux, Natalia Valdebenito, entre otros, entretuvieron a los asistentes, todos presentados por Mariana Loyola.



Tras la participación de los músicos y el discurso de Izkia Siches, jefa de campaña del abanderado, Boric subió al escenario junto con alcaldes y otras autoridades presentes.



De cara al balotaje del domingo y frente a un posible triunfo, Gabriel Boric afirmó que «es difícil hablar de la primera cosa que vamos a hacer ese día en el gobierno, pero lo que sí tenemos certeza es que ese día no entramos solos, con nosotros entra el pueblo».



Además, el abanderado valoró el rol de las generaciones pasadas y su rol histórico, “trabajamos por la vida en una nueva era de unidad, de paz e igualdad para todo Chile. Hoy día, no podemos sino estar agradecidos, no solo de quienes estar presentes si no de todos quienes estuvieron antes que nosotros, porque estamos parados en hombros de gigantes”



“Más allá de que tengo 35 años, me siento parte de una posta histórica. Somos una generación que aprende de quienes estuvieron antes y nos unimos para derrotar a la dictadura, para democratizar Chile, para tener una nueva Constitución, y ahora nos vamos a unir también para derrotar al heredero de este gobierno y del pinochetismo y para instalar la esperanza en Chile”, señaló el candidato.



Tras el discurso, Chancho en Piedra y Claudio Narea, entre otros, hicieron saltar a todas y todos los presentes al ritmo de su música, previo al cierre del evento.



Boric también se refirió a los cuestionamientos de José Antonio Kast, dejando entrever un posible fraude electoral, “la campaña que hemos hecho (…) nos ha llenado de una esperanza tremenda que este domingo le va a ganar el miedo, a las mentiras que han tratado de instalar y para eso los necesitamos a todos”.



“Desde la otra candidatura ya están diciendo que van a desconocer los resultados de esta elección, el clásico manual de la ultraderecha en cualquier parte del mundo”, finalizó el candidato.