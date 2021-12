Exdirector General de McDonald's devuelve dinero tras acusaciones

16 de Diciembre - El ex director general de McDonald’s Steve Easterbrook le devolvió a la compañía más de 105 millones de dólares en efectivo y acciones, luego que la empresa se enteró que Easterbrook mintió sobre la magnitud de su conducta inapropiada durante su mandato.



"Durante mi período como CEO, no estuve en ocasiones a la altura de los valores y responsabilidades del cargo", escribió Easterbrook en un comunicado publicado el jueves por la compañía de restaurantes de comida rápida. "Pido disculpas a mis excolegas, a la junta directiva, a las franquicias y a los surtidores de la compañía".



McDonald’s despidió a Easterbrook a fines de 2019 luego de que admitió haber intercambiado videos y mensajes de texto en una relación consensual y no física con una empleada.



Cuando fue despedido, Easterbrook aseguró a la compañía que no había más instancias similares y una inspección de su celular pareció confirmarlo.



La junta directiva de McDonald’s aprobó un acuerdo de liquidación "sin causa" que le permitió a Easterbrook quedarse con decenas de millones de dólares en acciones y otros tipos de compensación.



Sin embargo, en julio de 2020, la compañía recibió una pista anónima de un empleado según la cual Easterbrook estuvo involucrado sexualmente con otra empleada. Tras una investigación, McDonald’s confirmó esa relación y otras dos relaciones con empleadas en el año previo a la separación. La compañía indicó que Easterbrook había borrado todo rastro de esas relaciones de su teléfono celular.



La junta directiva entabló una demanda contra Easterbrook en agosto de 2020, afirmando que no lo habría despedido sin causa si hubiera sabido de la magnitud de su conducta inapropiada. La compañía exigió la devolución de compensaciones accionarias desembolsadas en 2018 y 2019, ya que el acuerdo de separación estipulaba la devolución de esos fondos si la compañía determinaba que él había incurrido en una "conducta perniciosa".



El acuerdo anunciado el jueves hace responsable a Easterbrook y ratifica la decisión de la junta directiva de entablar la demanda, declaró en un comunicado el presidente de McDonald’s Enrique Hernandez Jr.



"Esta solución evita un prolongado proceso judicial y nos permite avanzar hacia el futuro", expresó Hernandez.



La acción contra Easterbrook surge en momentos en que McDonalds’s está en medio de un examen de consciencia sobre casos de acoso sexual entre su personal. En los últimos cinco años, por lo menos 50 empleados han entablado demandas contra la empresa, acusándola de acosos físicos o verbales o represalias contra quienes presentaban denuncias.