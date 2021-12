Chile: A pocos días de las elecciones presidenciales la ultraderecha propaga noticias falsas

16.12.21 - Propagar fake news (noticias falsas), crear temores entre la gente y descalificar al contrario son estrategias usadas hoy por la ultraderecha en Chile durante la campaña con vistas a las elecciones presidenciales.



El próximo domingo se medirán en las urnas el candidato de la extrema derecha al Palacio de La Moneda, José Antonio Kast, y el abanderado de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.



Interrogado por Prensa Latina sobre el tema, el analista y director del periódico El Siglo, Hugo Guzmán, explicó que este fenómeno se ha dado no solo en Chile, sino también en otros países de América Latina como Brasil, Paraguay y Argentina.



“Aquí en Chile la extrema derecha utiliza las mentiras, las medias verdades, el terrorismo mediático, las comunicaciones distorsionadoras y la alteración de la realidad para imponer un mensaje que tenga efecto en sectores de la sociedad”, dijo.



Guzmán se refirió en particular a los ataques de Kast contra Boric cuando en los debates por radio y televisión trató de mancillar la imagen de su contendiente.



El candidato conservador aprovechó la mayoría de sus intervenciones para intentar descalificar a su rival, lo acusó de haber cambiado sus posiciones iniciales sobre diversos asuntos, de abuso sexual y hasta lo emplazó públicamente a hacerse un examen de drogas.



“Yo creo que José Antonio Kast cruzó una línea que no sé si fue consciente. Esto es derechamente entrar en el barro, es campaña sucia”, declaró el sociólogo, analista y director de la agencia de investigación, estudios de mercados y sondeos Tú Influyes, Axel Callís.



Varios expertos lamentaron que estos encuentros previos a los comicios dediquen más tiempo a las agresiones personales entre los aspirantes, que a explicar los programas de Gobierno.



“La ultraderecha no solo emplea con bastante precisión las fake news en época electoral, sino en general cuando ve que hay un ascenso de las fuerzas transformadoras”, opinó el periodista y doctor en lingüística de la



Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Pedro Santander.



En declaraciones a la Radio Universidad de Chile, añadió Santander que todo esto va acompañado de la creación de medios digitales nuevos dedicados a la elaboración de estos contenidos.



Para el senador y periodista Alejandro Guillier, “Kast se centra principalmente en acentuar los temores de la gente a través de noticias falsas”.



“Acusa a alguien y luego lo relativiza y pide disculpas, pero eso ya quedó en la red y vienen a continuación todas esas personas a instalar el tema”, explicó.



Denunció el también expresidente del Colegio de Periodistas que el abanderado de la ultraderecha fue a Estados Unidos a coordinar la segunda vuelta de las elecciones y ver cómo la iban a enfrentar, porque su campaña no se dirige desde Chile, sino desde el extranjero.