Ex FARC Iván Márquez buscaría huir a Cuba o Nicaragua

14 de Diciembre - Iván Márquez, líder de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estaría intentando huir a Cuba o Nicaragua para resguardarse luego de la muerte de dos de los comandantes del grupo armado ilegal.



"La información de inteligencia que tenemos es que (Márquez) tiene la intención de salir de Venezuela, ir a Cuba o a Nicaragua, pero que aún está en territorio venezolano", dijo el martes a The Associated Press el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.



Medios locales y el exembajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, dijeron durante el fin de semana pasado que Márquez habría huido a Cuba, lo cual no fue confirmado ni por Cuba ni por Colombia.



El gobierno colombiano ha acusado en repetidas oportunidades a Venezuela de albergar y apoyar en su territorio a las disidencias de las FARC y a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa de Colombia, e incluso le ha pedido a Estados Unidos declarar a Venezuela como un país "promotor del terrorismo". El gobierno de Nicolás Maduro ha negado tales acusaciones.



Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín Arango, es el fundador y comandante de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC recientemente designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.



Márquez sería el único comandante de la Segunda Marquetalia en sobrevivir tras la muerte en Venezuela de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias "El Paisa", y Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña", confirmada por Colombia el 8 de diciembre sin mostrar pruebas.



El ministro Molano aseguró que confirmaron la muerte de los dos cabecillas por "información de inteligencia relacionada con la Segunda Marquetalia" obtenida en una zona fronteriza con Venezuela.



La policía colombiana ha dicho que los dos cabecillas habrían muerto por "disputas delincuenciales al interior de la organización" criminal por "narcotráfico".



Los tres cabecillas son disidentes del proceso de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC hace cinco años que puso fin a cinco décadas de conflicto armado. Reaparecieron en el 2019 cuando anunciaron por medio de un video su regreso a la vida armada y la fundación de la Segunda Marquetalia por supuestos incumplimientos del Estado en lo pactado.