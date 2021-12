Parlamento de Ecuador enviará informe sobre caso Saab a fiscalías de cinco países

14 de Diciembre - La campaña de reelección de Rafael Correa habría sido financiada con dineros del sistema de corrupción de Álex Saab.



Así lo determinó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador que investigó las maniobras en ese país de Álex Saab, quien se halla detenido y está siendo juzgado en Estados Unidos.



Dicha comisión parlamentaria aprobó este lunes el informe que vincula a Saab en un caso de presuntas exportaciones ficticias realizadas entre Ecuador y Venezuela en el pasado, a través de un sistema de compensación denominado «SUCRE».



Los comisionados aprobaron el informe y anunciaron que remitirán su contenido a las fiscalías de Estados Unidos, Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador.



El informe elaborado por la comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano sobre el caso Álex Saab deja nuevos e importantes hallazgos. El documento da indicios de que la campaña de reelección en 2013 del ex presidente Rafael Correa pudo haberse financiado con dinero proveniente de las exportaciones ficticias que la empresa de Saab efectuó para lavar activos, según se indica en el documento de 125 páginas.



Para el gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán lo que enciende las alarmas es que, en el 2013, el valor por las transacciones registradas en el sistema Sucre haya duplicado lo registrado por el Servicio Nacional de Aduanas (Senae): "Las transacciones a través del Sucre fueron mayores a las registradas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y esto llama la atención porque las transacciones que se ejecutaron a través del Sucre deberían ser igual o menores a las exportaciones no petroleras que se registraron a través de la Senae, pero ese no es el caso, en el 2013, porque las transacciones ejecutadas a través del Sucre llegaron a un monto de USD 822,9 millones, mientras que las exportaciones no petroleras que se registraron a través de la Senae llegaron únicamente a USD 461,4 millones".



De acuerdo con los hallazgos de la Comisión, a través de los bancos nacionales al menos USD 70 millones salieron del país y se enviaron a cuentas en el extranjero. Además, el Fondo Global de Construcción –la empresa de Saab cuya filial también operaba en Ecuador–, realizó transferencias bancarias desde el país a la Casa de Valores de Panamá Clever Financial Investment Services (CFIS) por USD 23 millones; a Blue Numbers Securities Inc. Punta Pacífica, de Panamá por USD 20 millones; a Fondo Global de Construcción SAC, de Perú por USD 11 millones; a Inconeg S.A. más de USD 4 millones, la filial de CFIS en Ecuador, además se habrían transferido más de USD 20 millones a otras empresas e incluso se registran operaciones "Sin Beneficiario".