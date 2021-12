Cuba registra cuarto día consecutivo sin reportar fallecidos por Covid-19

12.12.21 - Cuba informó este domingo que en las 24 horas precedentes no registró ninguna muerte vinculada a la COVID-19, el cuarto día sin fallecidos de esta semana, según el parte epidemiológico diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



De los casos detectados en las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias detallaron que 57 son de transmisión comunitaria y cinco son importados.



Por otra parte, se informó que no se contabilizaron nuevos fallecidos por el brote, por lo que la isla registra su cuarto día sin muertes por el cuadro viral.



La cifra de fallecidos por el brote, desde el inicio de la pandemia, se mantiene en 8.313.



Cabe destacar que, en Cuba, el 83% de la población ya se encuentra con la vacunación completa, luego de que la isla desarrollara tres tipos de vacuna: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.



En Cuba, más de 9,3 millones de personas -el 83 % de una población de 11,2 millones de habitantes- han completado ya la pauta de las vacunas cubanas contra el coronavirus Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.



Cuba no integra el mecanismo Covax creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los países de bajos y medios ingresos accedan a las vacunas, ni tampoco las compró en el mercado internacional.



