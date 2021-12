(VIDEOS) Argentina: Cristina, Alberto, Pepe y Lula en Plaza de Mayo: un acuerdo sin ajuste con el FMI y la reconstrucción de la Patria Grande

10.12.21 - En una Plaza de Mayo colmada -se calculan 250 mil personas- el acto central por el Día de la Democracia tuvo como oradores al ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica, el candidato presidencial brasileño Lula Da Silva, Cristina Fernández de Kirchner y, por último, al presidente Alberto Fernández.



Después de una breve introducción de “Pepe”, que le recomendó al pueblo argentino cuidar la democracia, que “no es perfecta porque no hay un sistema mejor”, comenzó la serie de discursos.



Alberto Fernández



«Argentina es un símbolo de los derechos humanos en todo el mundo (…) y nuestro Gobierno sigue haciendo todo lo necesario para que el último culpable se haga cargo de la responsabilidad que le cupo en la noche más negra que Argentina vivió».



«No somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos. Somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros».



«No se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social. Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso, no tengas miedo».



“No estoy contento con la situación de los jubilados, pero hoy las jubilaciones le ganan a la inflación”.



Cristina Fernández de Kirchner



«Le pese a quien le pese, entre 2002 y 2012 el peronismo duplicó la clase media en la Argentina, por más que algunos lo renieguen».



Respecto de la relación entre el FMI y los gobiernos de Alfonsín y De La Rúa: “Deberían reflexionar en el partido centenario -en referencia a la UCR- porque el Fondo se cargó dos de sus gobiernos”. “El FMI le soltó la mano al gobierno naciente de la democracia, pero no lo hizo con el que vino después de nosotros al que le pusieron toda la tarasca” (en referencia a Mauricio Macri).



“Le pido, Presidente -a Alberto Fernández-, que convoque a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que, todos unidos como argentinos de bien, le digamos al Fondo que no se va aprobar ningún plan sino el que permita esta recuperación económica”.



«La negociación con el Fondo debe incluir la recuperación de los dólares que hay en el exterior, que se fugaron y por lo que no pagaron ningún impuesto».



Lula



“América del Sur vivió su mejor momento cuando los países de la región expulsamos al ALCA y reafirmaron el Mercosur. Fue el mejor momento de la democracia de nuestra Patria Grande, de nuestra querida América Latina».



«Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a cada hombre y cada mujer de Argentina que me ofrecieron su solidaridad cuando estuve preso en Brasil. La misma persecución que me mandó a la cárcel es de la que la compañera Cristina es víctima aquí en Argentina».



Tras la ceremonia, los líderes se dirigieron al escenario todos juntos. Entre el público podían verse banderas de La Cámpora, del Movimiento Evita, de Barrios de Pie, de la CTA, entre otras.



También había banderas con la cara de Néstor Kirchner, de Lula y de Chávez, cuando dijeron no al ALCA. “Me acuerdo cuando terminamos con el ALCA y creamos Unasur y Celac. Me acuerdo cuando viajamos con Cristina a las cumbres donde planteamos nuestras propuestas ante la crisis financiera internacional”, dijo Lula al tomar la palabra.



También agradeció al pueblo argentino por la solidaridad cuando estuvo preso. El líder del PT agregó: “Agradezco a diputados, senadores, estudiantes, y sobre todo al compañero Alberto Fernández, que en ese momento era candidato a presidente de la Argentina. Tuvo el coraje de visitarme”.