Francia: Arrestado no era sospechoso de asesinar a Kashoggi

8 de Diciembre - El arresto de un hombre en el Aeropuerto Paris-Charles De Gaulle Airport bajo sospecha de estar vinculado con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi se debió a un error de identificación, anunciaron las autoridades francesas el miércoles.



La fiscalía general de París dijo en un breve comunicado luego de 24 horas de verificaciones que el hombre arrestado el martes no era el Khalid Aedh al-Otaibi buscado bajo una orden de arresto turca.



"La orden (de arresto) no se aplica a él", dijo el comunicado sin entrar en detalles.



La prensa francesa informó que el error se debió a que el nombre del detenido era idéntico al hombre buscado.



Un funcionario judicial dijo a The Associated Press que pueden mantener al hombre detenido hasta el jueves como máximo, pero que probablemente lo liberarán antes.



La embajada saudí en París dijo en todo momento que se trataba de un caso de identidad equivocada y que el detenido "no tenía nada que ver con el caso en cuestión".