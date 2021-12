(VIDEO) Presidente de Perú denuncia campaña de Golpe de Estado en su contra

05.12.21 - Este domingo, el presidente de Perú, Pedro Castillo denunció pretensiones de Golpe de Estado en su contra, a través de una campaña mediática de desprestigio y de acusaciones sin fundamento.



“Estoy seguro que están tramando muchas cosas. Saldrán audios, videos y muchos editados, pero lo que no pueden hacer es callarnos y doblegar los esfuerzos”, manifestó el Jefe de Estado peruano.



Asimismo, el mandatario afirmó que no se doblegará ante estas acciones golpistas, ya que tiene un compromiso de cumplir con su mandato, adquirido por la voluntad del pueblo.



“Yo no voy a dar un paso atrás, porque he venido por ustedes a dignificar al país, a comandar esta patria”, expresó el jefe de Estado.



Por su parte, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, declaró que “no debemos alimentar ese golpe de Estado que viene no de todos los congresistas, sino de algunos congresistas”, señaló sobre la moción de vacancia, que será debatida preliminarmente el martes próximo.



Paralelamente el ministro de Justicia, Aníbal Torres, se refirió a la moción de vacancia presentada por la parlamentaria del partido derechista Avanza País Patricia Chirinos, que también fue acompañada por legisladores de Fuerza Popular, el sector encabezado por Keiko Fujimori, y por Renovación Popular, y aseguró que en caso de que prospere su debate en el pleno del Congreso interpondrá una acción competencial ante el Tribunal Constitucional.



“Si el día martes aprueban la vacancia para someterla a debate, inmediatamente tendremos que interponer una acción de competencia ante el Tribunal Constitucional. Esto lo voy a someter al Consejo para que ahí se vea conjuntamente con el presidente”, dijo Torres al canal TV Perú.



El ministro expresó además que la moción de vacancia se trataría de un pretexto de Fuerza Popular, partido que perdió las elecciones en el balotaje, para dar un golpe de Estado, de acuerdo con lo que consignó el diario limeño La República. “Esa moción de vacancia es solamente un pretexto de aquellos que perdieron la elección y que ahora quieren dar el golpe de Estado, como ya lo hicieron en épocas anteriores, lo cual está creando tremenda inseguridad jurídica, inseguridad económica en el país, que no se menciona. Es una tremenda crisis creada por los congresistas que han presentado esa moción absolutamente inconstitucional”, aseguró Torres.



En los últimos días el presidente Castillo mantuvo reuniones con varios líderes partidarios y otras personalidades de la política peruana. Uno de ellos fue el expresidente Francisco Sagasti, quien fue recibido por Castillo el sábado en el Palacio de Gobierno.



De acuerdo con lo que dijo Sagasti, durante la reunión el presidente no le pidió “ninguna asesoría, ni me corresponde darla”. Sagasti, quien le entregó la presidencia a Castillo el 28 de julio, relató que habló con el actual mandatario sobre “cómo enfrentamos las crisis políticas en el gobierno que me tocó dirigir; por ejemplo, los intentos de censurar a la Mesa Directiva del Congreso, con todas sus implicaciones”.

Con información de Telesur / Agencias