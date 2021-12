Denuncian que personal de Dpto. de Estado de EEUU fue hackeado con el programa espía israelí Pegasus

Credito: Web

04-12-21.-Los teléfonos de 11 empleados del Departamento de Estado de Estados Unidos fueron hackeados con un programa espía del grupo israelí NSO, la empresa de piratas informáticos a sueldo más conocida del mundo, dijo el viernes una persona familiarizada con el asunto.



Todos los empleados se encontraban en Uganda y entre ellos había algunos funcionarios del servicio exterior, dijo la persona, que no estaba autorizada a hablar de manera pública sobre la investigación en curso.



Algunos ugandeses que trabajaban para la dependencia parecen haber estado entre los 11 que fueron hackeados, dijo la misma fuente.



Es el primer caso conocido en el que el programa espía Pegasus, diseñado por NSO Group, se utiliza contra personal del gobierno de Estados Unidos.



Se desconoce qué individuo o entidad utilizó la tecnología de NSO para hackear las cuentas, o qué información buscaba.



“Nos preocupa mucho que programas comerciales de espionaje como el software de NSO Group supongan un grave riesgo de seguridad y contraespionaje para el personal estadounidense”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante una rueda de prensa el viernes.



John Scott-Railton, de Citizen Lab —el equipo de investigadores de la Universidad de Toronto que lleva años rastreando las prácticas de Pegasus_, calificó el descubrimiento como una gran llamada de atención para el gobierno de Estados Unidos sobre la seguridad diplomática.



“Durante años hemos visto que los diplomáticos de todo el mundo están entre los objetivos”, dijo, “y parece que el mensaje tenía que llegar al gobierno de Estados Unidos de esta manera tan directa y desafortunada. No hay excepcionalidad cuando se trata de teléfonos estadounidenses en los bolsillos de los diplomáticos”.



La noticia de los hackeos, de los que informó Reuters en primera instancia, se produce un mes después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyera a NSO Group en una lista negra que le impide a la empresa el uso de tecnología estadounidense.



Además, la semana pasada Apple demandó a NSO Group con el fin de bloquear el hackeo de todos los iPhones y otros productos de Apple, y calificó a la empresa israelí de “mercenarios amorales del siglo XXI”.



Los empleados del Departamento de Estado fueron hackeados en sus iPhones, dijo la persona familiarizada con este asunto.



NSO declaró en un comunicado que, cuando se le preguntó el jueves por los teléfonos ugandeses, “cancelamos inmediatamente a todos los clientes potencialmente relevantes para este caso”, pero no dijo quiénes eran esos clientes. La compañía explicó que su tecnología de espionaje tiene candados que le impiden hackear teléfonos con sede en Estados Unidos y que sólo se vende a clientes con licencia.

La fuente original de este documento es:

AP (https://apnews.com/hub/noticias)