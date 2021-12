(VIDEO) EEUU: Confirman primer caso de variante ómicron de Covid-19

01.12.21 - El epidemiólogo jefe de Estados Unidos (EE.UU.), Anthony Fauci, confirmó este miércoles el primer caso positivo de la nueva variante del coronavirus, denominada ómicron, en el estado de California.



“El Departamento de Salud Pública de San Francisco y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han confirmado un caso reciente de covid-19 —con la variante ómicron— en un individuo en California”, dijo en conferencia de prensa el doctor Anthony Fauci, principal virólogo de la administración.



Fauci dijo que la persona en la que se detectó la nueva variante ya se encuentra en cuarentena y todos sus contactos cercanos han dado negativo a las pruebas.



“El individuo es un viajero procedente de Sudáfrica el 22 noviembre, dio positivo el 29 de noviembre y se mantiene aislado desde entonces. Había recibido todas las vacunas, excepto la de refuerzo”, explicó el especialista.



Sobre el resto de pasajeros que se trasladaban en el mismo vuelo, así como los contactos más recientes del paciente, informó que fueron localizados y, hasta el momento, los resultados de cada prueba son negativos.



El galeno, quien es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, agregó, leyendo una declaración de la institución, que “el individuo era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo el 29 de noviembre”.



“Sabemos lo que debemos hacer”



También dijo que la persona estaba completamente vacunada contra el covid-19, si bien no había recibido la dosis de refuerzo y hasta ahora presenta síntomas leves.



“Sabemos lo que debemos hacer para proteger a las personas: vacunarse si aún no lo ha hecho, recibir un refuerzo si ha sido vacunado”, aconsejó el experto.



Fauci indicó que, a más tardar, en tres semanas se sabrá “mucho sobre la transmisibilidad, sobre si esencialmente elude o no parte de la protección, de cosas como los anticuerpos monoclonales”, en referencia a las investigaciones que se están llevando a cabo sobre la nueva variante, descubierta hace poco más de una semana en Sudáfrica.



A una pregunta sobre la efectividad de la prohibición de viajar, Fauci justificó: “Necesitábamos ganar algo de tiempo para poder prepararnos, para comprender qué está pasando, cuál es la naturaleza de esta infección, cuál es la naturaleza de la transmisibilidad”, por ello la administración lo consideró como una medida temporal”.

Telesur / VOA