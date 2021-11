Titular de OMS pide acuerdo internacional para pandemias

29 de Noviembre - La Organización Mundial de la Salud presionó el lunes para lograr un acuerdo internacional para ayudar a evitar y combatir futuras pandemias en un momento en que surgió la nueva y preocupante variante ómicron del COVID-19.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también dijo que permanecían muchas incertidumbres sobre qué tan transmisible y severa podría ser la infección de la muy mutada ómicron.



Tedros se unió a mandatarios como la saliente canciller alemana Angela Merkel y al presidente chileno Sebastián Piñera para organizar una sesión especial de los estados miembros de la agencia de salud de la OMS en la Asamblea Mundial de la Salud.



La reunión tiene el objetivo de concebir un plan de acción mundial para prevenir, preparar y responder a futuras pandemias.



"El surgimiento de la muy mutada variante ómicron subraya lo peligrosa y precaria que es nuestra situación", expresó Tedros e hizo un llamado para un acuerdo "legalmente vinculante" que no se mencionó en un borrador que busca consenso en el camino hacia el futuro. "En efecto, ómicron demuestra porqué el mundo necesita un acuerdo nuevo para las pandemias".



"Nuestro sistema actual desincentiva que países alerten a otros en cuanto a riesgos que inevitablemente terminan en sus costas", dijo y agregó que Sudáfrica y Botswana — en donde la nueva variante se detectó en el sur de África — deben ser elogiados y no "penalizados" por su trabajo. El comentario fue una alusión a las restricciones de viaje anunciadas por muchos países para viajes aéreos hacia y desde la región.



Tedros agregó que científicos de la OMS y otras partes del mundo trabajan con urgencia para descifrar el riesgo que representa la nueva variante cuando dijo: "Todavía no sabemos si ómicron está asociada con una mayor transmisión, enfermedad más severa, más riesgo de infecciones o más riesgo de evadir vacunas".



El mundo ya debería estar "totalmente despierto" ante la amenaza del coronavirus, "pero el mero surgimiento de ómicron es otro recordatorio de que, aunque muchos podríamos pensar que ya acabamos con el COVID-19, todavía no acaba con nosotros", agregó.



En el borrador de una resolución que se adoptaría en la Asamblea Mundial de la Salud no se menciona trabajar específicamente para establecer un "tratado de pandemia" o un "instrumento legalmente vinculante" que algunos buscan, lo que podría intensificar la respuesta internacional cuando, no si, surge una nueva pandemia.