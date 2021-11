Argentina desalienta viajes al exterior por falta de dólares

26 de Noviembre - La escasez de reservas en dólares y la pesada carga de una deuda en esa moneda que debe afrontar en los próximos meses ha llevado al gobierno de Alberto Fernández a desalentar los viajes de los argentinos al exterior.



Una resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que a partir de este viernes no se podrán financiar en cuotas con tarjetas de crédito los pasajes aéreos al exterior y demás servicios turísticos en el exterior. Si bien los viajeros pagan en pesos argentinos, las agencias, operadores y plataformas de turismo transfieren dólares al exterior por estos servicios.



"Tenemos que avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implica que las reservas no solo tienen que estar robustas sino que tienen que estar lo suficientemente fuertes como para hacerse cargo de esa negociación", explicó la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti para justificar una medida que ha caído como un balde de agua fría en operadores turísticos y ciudadanos que planeaban viajar al exterior en los próximos meses de verano.



Argentina negocia desde hace tres años con el Fondo Monetario Internacional (FMI) nuevas condiciones para la devolución de un préstamo de unos 45.000 millones de dólares que le otorgó el organismo en 2018. El gobierno considera vital llegar a un acuerdo para estabilizar las variables económicas alteradas por una crisis de larga data agravada por la pandemia. Uno de los indicadores de la falta de confianza de los inversores es la depreciación del peso en el mercado de cambios, que en las últimas semanas alcanzó niveles históricos.



El dólar cotiza a 200 pesos argentinos por unidad en el mercado informal, mientras que en el mercado oficial —que opera con restricciones— el valor es aproximadamente la mitad.



Este fenómeno impacta directamente en el nivel de precios en una economía bimonetaria y la consecuente aceleración de la inflación.



Si bien las reservas internacionales ascienden a unos 42.000 millones de dólares, el nivel de reservas líquidas, que entre otros destinos se utilizan para intervenir en el mercado de cambios, es muy inferior.



La resolución de este viernes perjudica fundamentalmente a los argentinos de sectores medios que sólo pueden viajar al exterior financiando la operación en cuotas.



"Una medida intempestiva e inédita, que va contra toda lógica", djo la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Señaló que es "un ataque sobre los consumidores de viajes y las empresas, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas que aún no han podido recuperarse de las consecuencias económicas del COVID-19".



Esta y otras asociaciones del sector adelantaron que evalúan acciones legales contra la resolución oficial.