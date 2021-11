(VIDEO) Crece el temor en Europa ante la nueva variante sudafricana del covid

26.11.21 - La aparición de una nueva variante de covid19 en Sudáfrica, denominada B.1.1.529 y bautizada como 'Nu', ha hecho saltar de nuevo todas las alarmas en Europa. Con la situación epidemiológica descontrolada en muchos Estados miembros y el número de contagios al alza, la Comisión Europea ha propuesto a los Veintisiete activar el freno de emergencia para suspender el tráfico aéreo con los países del sur de Africa con el objetivo de evitar la expansión de una variante con un gran número de mutaciones. La preocupación es total y Países Bajos, Alemania o Italia no han esperado a una decisión a nivel europeo y ya han anunciado la prohibición de vuelos desde este mismo viernes.



En el caso holandés, la decisión tendrá efecto desde la mediodía de este viernes y afectará a los vuelos procedentes de Botswana, Esatini (antigua Swazilandia), Lesoto, Namibia, Zimbabue y Sudáfrica, según ha anunciado el ministro de sanidad, Hugo de Jonge. Los pasajeros en tránsito y cuyos vuelos están todavía en ruta tendrán que realizar un test PCR a su llegada al aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam, y posteriormente serán puestos en cuarentena. Aunque todavía existe mucha incertidumbre entorno a esta variante, las autoridades holandesas consideran que existen “razones para la preocupación” y que es necesario adoptar medidas de precaución para “evitar la introducción de una nueva variante que podría ser más contagiosa”. De hecho, los seis países afectados también serán incluidos en la lista de países de alto riesgo.



Qué sabemos y qué no sabemos de la nueva variante sudafricana



En la misma línea, el Gobierno alemán solo autorizará el regreso a Alemania del sur de Africa de los ciudadanos residentes en el país que, independientemente de si están vacunados o no contra el covid19, tendrán que someterse a una cuarentena de 14 días al llegar al país. “Hay que mantener la prudencia al regresar al país. La nueva variante B11529 nos preocupa y actuamos de manera productiva y en una fase precoz. La ultima cosa que nos falta ahora sería una nueva variante que causaría más problemas”, ha dicho el ministro de sanidad alemán, Jens Spahn.



El mismo argumento de “prudencia” ha llevado al ministro de sanidad italiano, Roberto Speranza, a prohibir la llegada de pasajeros que hayan estado en los últimos 14 días en alguno de estos seis países africanos: Sudáfrica, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia, Lesotho y Esuatini. “Nuestros científicos están trabajando para estudiar la nueva variante. Mientras tanto, seguiremos en el camino de la máxima precaución”, ha dicho en un comunicado. Mientras tanto, la Unión Europea prosigue las consultas en el marco del procedimiento de urgencia lanzado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ultima los detalles de las medidas de emergencia a adoptar.



Los países europeos no son los únicos que han comenzado a adoptar restricciones. Reino Unido ya ha incluido a seis países del sur del continente africano (Sudáfrica, Botswana, Lesoto, Esatini, Zimbabue y Namibia) en su lista roja de países de riesgo y ha prohibido los vuelos directos para prevenir la expansión de la nueva variante. Todos los pasajeros que regresen de estos países desde el domingo a las 4 horas estarán obligados a reservar y pagarse un hotel, de una lista provista por las autoridades británicas, y hacer una cuarentena de 10 días.



La OMS advierte sobre la posible resistencia de la nueva variante



Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebran este viernes un encuentro para analizar la nueva variante del coronavirus causante del Covid-19 descubierta en Sudáfrica, y que preocupa a los científicos por la treintena de mutaciones que ha desarrollado.



El grupo asesor de expertos de la OMS para nuevos patógenos analizara los datos que se conocen de la variante B.1.1.529 junto a sus colegas sudafricanos, como ya adelantó este pasado jueves la jefa de la unidad técnica anticovid de la organización, María Van Kerkhove.



"No conocemos mucho de la variante aún, sabemos que tiene un alto número de mutaciones, y la preocupación es que ello afecte al comportamiento del virus", aseguró la experta, en el sentido de que pueda aumentar su capacidad de transmisión, o su resistencia ante tratamientos, diagnósticos y vacunas.



"Tomará unos días ver qué impacto puede tener y el potencial de las vacunas ante la variante", afirmó la experta estadounidense, quien vio en cierto modo positivo el descubrimiento, ya que en su opinión refleja que los laboratorios siguen controlando eficazmente las variaciones en el coronavirus.



La OMS advierte desde hace meses que un ritmo excesivamente lento en la vacunación, algo que todavía ocurre en países en desarrollo, puede dar lugar a nuevas variantes más peligrosas del coronavirus, y con ello retrasar el fin de la pandemia.



La nueva variante presenta "una constelación muy inusual de mutaciones", pero las consecuencias de ello aún son inciertas, explicó también este pasado jueves en una rueda de prensa virtual el profesor Tulio de Oliveira, de la Plataforma de Innovación en Investigación y Secuenciación de KwaZulu-Natal (KRISP).

Con información de agencias.