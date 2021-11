Obama se cuela entre los nominados a los Grammy

23 de Noviembre - Los premios más importantes de la música han anunciado un año más los nominados, dejando grandes sorpresas. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, vuelve a estar nominado a los Grammy, donde podría hacerse con su primer premio.



Los premios que otorgan anualmente la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos no solo condecoran a músicos, sino que también tienen en cuenta otras categorías habladas; donde el político estadounidense ha sido nominado en varias ocasiones y premiado en dos.



Ya en el año 2005, antes de que fuera inquilino en la Casa Blanca, los Grammy lo galardonaron en la categoría de Mejor Álbum Hablado por 'Dreams From My Father', un audiolibro donde narraba sus primeros años de vida hasta su ingreso a la universidad de Derecho en el año 1988.



Dos años después volvió a llevarse el premio en la misma categoría, en un texto donde narraba el libro que público en 2007, el año donde se presentó a las elecciones presidenciales de EE UU, bajo el título 'The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream'.



En esta ocasión, más de una década después, vuelve a estar en la lista de nominados gracias a 'A Promised Land', donde competirá contra LeVar Burton, por 'Aftermath'; Don Cheadle, por 'Carry On: Reflections For A New Generation From John Lewis'; J. Ivy, por 'Catching Dreams: Live At Fort Knox Chicago'; y el cómico Dave Chappelle y Amir Sulaiman, por '8:46'.