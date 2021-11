(VIDEO) Embajador argentino en Chile califica de “pinochetista y rupturista” a José Antonio Kast

22.11.21 - Como una derecha “pinochetista y rupturista” calificó el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, al sector que representa el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien consiguió el primer lugar en la primera vuelta electoral este domingo 21 de noviembre.



En conversación con Radio El Destape, Bielsa indicó que Kast pretende “desmantelar el Estado”, al tiempo que dijo estar preocupado por las declaraciones “alarmantes” de los asesores del presidenciable contra su país.



El diplomático indicó que “A Kast se lo puede comparar con Bolsonaro y Trump”, comparando con estos dos mandatarios con los que la actual administración argentina de Alberto Fernández tuvo diferentes momentos de tensiones.



Otra de las apreciaciones de Bielsa fue de que Kast podría interrumpir el proceso constituyente que se registra en Chile, para luego referirse a la relación que intenta construir con el ultraderechista argentino Javier Milei a quien saludó hace algunos días luego de su triunfo electoral del domingo 14 de noviembre en la elección legislativa de ese país.



“Es un resultado ajustado, pero desde que volvió la democracia a Chile nunca ganó el ballotage quien salió segundo en la primera vuelta. La suma para el ballotage es sencilla. El candidato oficialista Sichel sacó el 11%, más el 28% de Kast más el 12% de Parisi. No hay mucha duda”, calculó Bielsa. “Siempre creí que la derecha en Chile no iba a dar espacio a un ciclo inverso”, apuntó.



La evaluación del embajador en Chile fue considerada como una opinión personal desde la Cancillería de Argentina, donde señalaron que “va a trabajar con el Gobierno que resulte ganador una vez que finalice el proceso electoral en el vecino país”.



Mientras en la sede de Gobierno, la Casa Rosada, subrayaron que los dichos de Bielsa “es una opinión personal. La Argentina no opina en medio de un proceso electoral que todavía está en desarrollo. Somos vecinos principales y socios comerciales de Chile en una cantidad de temas los que vamos a seguir trabajando con el gobierno que resulte electo”.



Con información de RadioUchile / ADN Radio.