Televisión venezolana censura a “Patria y Vida” durante entrega de los Premios Grammy Latino

19 de Noviembre - Los presentadores de Venevisión, un canal televisión de Venezuela, cortaron la transmisión de los Latin Grammy, justo en el momento en que los organizadores de la entrega, anunciaron al ganador de la categoría “Canción del Año”.



La canción "Patria y Vida" se coronó como la ganadora del Grammy, mientras que uno de sus autores, Maykel Osorbo, permanece detenido en Cuba.



La televisión venezolana, censuró a los ganadores de la canción, en la categoría canción del año, de los Premios Grammy Latino.



Los artistas cubanos que se oponen al gobierno de Miguel Díaz-Canel, compusieron “Patria y Vida”, canción que eventualmente se convirtió en un himno para los opositores al gobierno.



Fue por eso que los conductores y la producción del canal decidió cortar la transmisión cuando los músicos se alzaron con la estatuilla.



Esto a su vez impidió que la audiencia lograra ver el agradecimiento y la dedicatoria de los galardonados.



En medio de la ceremonia que se desarrolló en vivo, el canal de televisión de Venezuela. Venevisión, cortó las transmisiones y censuró el momento.



El corte sorpresivo, que fue sumamente criticado por redes sociales, impidió que los autores del éxito fueran vistos por el público venezolano.



Luego de esto, los animadores continuaron con las transmisiones y se fueron a una pausa de publicidad. Esto, para volver ya en otro momento del evento.



“Ahí los tenemos a los ganadores. Sin embargo, bueno… cada uno de los nominados en esta categoría ha sido maravilloso”, dijo José Andrés Padrón, uno de los dos conductores.



Sin embargo el hombre interrumpió nuevamente la transmisión para impedir que Gente de Zona, pudiera interpretar su canción "Patria y Vida". “Gloria Stefan, espectacular como siempre... fíjate hay algo interesante que no quiero dejar pasar que es el tema del Álbum del Año. Hoy se puede hacer historia, puede hacer historia Natalia Lafourcade porque ha sido una de las ganadoras y está empatada con Shakira y Rosalía”, subrayó Padrón por lo que dijo estar “esperando ese momento”.



Nieves Soteldo interrumpió a su compañero y comenzó a enumerar al resto de los nominados que no se habían alzado con el premio. Llamativamente, no nombró a los cubanos. A los pocos minutos, volvieron a cometer el mismo acto de censura con los cantantes cubanos. “Volvemos a los Latin Grammy”, dice la conductora del canal venezolano, “Ahí vemos a Gloria Stefan...”, se entusiasma y presenta Padrón.



La canción "Patria y Vida" compuesta por Alexander Delgado y Randy Malcom, del grupo Gente de Zona, Descemer Bueno, Yotuel, Yadam Gonzalez, Beatriz Luengo y El Funky Osorio quien se encuentra detenido, ganaron el Grammy Latino a la mejor canción del año, la gala de entrega de los Premio Grammy Latinos, se celebró anoche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.



"Se acabó, y no tenemos miedo, se acabó el engaño", reza una de las estrofas de la ganadora del premio Grammy Latino, a mejor canción del año.