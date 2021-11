Los más ricos de Brasil ganaron 35 veces más que los más pobres en 2020

Credito: Web

19-11-21.-Los brasileños que se ubicaron en el 1 % con los mayores ingresos en 2020 ganaron en promedio per cápita 35 veces más que el 50 % de aquellos que registraron los ingresos más bajos, informó este viernes el Gobierno.



El ingreso promedio per cápita de los más ricos en Brasil fue de 15.816 reales (unos 2.875 dólares) mensuales en 2020, mientras que los hogares más pobres recibieron una media de 453 reales (unos 82 dólares) por cabeza por mes, según datos del Estudio Nacional por Muestras de Domicilios divulgados hoy por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (IBGE).



Los de mayores ingresos correspondieron a el 1 % de la población mientras que los de menor renta equivalían al 50 %.



No obstante, la diferencia en los ingresos entre ambos fue menor que el récord registrado en 2019, cuando los ingresos de los más ricos fueron 40 veces superiores a los de renta más baja, lo que llevó a una leve reducción de la desigualdad en el gigante suramericano.



El índice Gini, -tasa que mide la desigualdad de los ingresos en un país y que implica mayor igualdad económica entre más cercana a cero- pasó de 0,544 en 2019 a 0,524 en 2020.



De acuerdo con el IBGE, la leve caída de la desigualdad en Brasil está directamente relacionada con el subsidio que el Gobierno otorgó para ayudar a la población más afectada por la pandemia de la covid.



"El mercado de trabajo se agravó. Mucha gente perdió su ocupación pero el subsidio aseguró a quienes tenían ingresos familiares más bajos. Esto hizo que la distribución del ingreso del país fuera menos desigual", señaló Alessandra Scalioni, una de las investigadoras del IBGE.



El plan de subsidios del Gobierno brasileño benefició a 68 millones de personas entre marzo y diciembre de 2020, con valores de 600 reales (109 dólares) durante los primeros siete meses, que cayeron a la mitad en la etapa final.

Efe (https://www.efe.com/)