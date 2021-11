(VIDEO) Chile: Senado no alcanza los votos necesarios para proceder al juicio político contra Sebastián Piñera

16.11.21 - El Senado de Chile rechazó este martes la destitución del presidente Sebastián Piñera durante el segundo juicio político de su mandato, que terminará dentro de 14 semanas.



Para ser aprobada la destitución del jefe de Estado, se necesitaban 29 votos a favor, pero las bancadas de oposición no consiguieron el apoyo necesario para tramitar la acusación constitucional, pese a que a las 09:00 de la noche (local) continuaba el debate legislativo.



Esto después de que la senadora Luz Eliana Ebensperger, de Unión Democrática Independiente (UDI), expresó su rechazo durante la sesión parlamentaria, por lo que a falta de once votos, matemáticamente la oposición no reuniría los 29 escaños necesarios, al contar solo con el apoyo de 17 legisladores.



"Resulta incomprensible que nuevamente Piñera se salve de esta acusación", dijo la senadora María Loreto Carvajal, del Partido por la Democracia (PPD), durante su intervención. "No tenemos el quórum suficiente para acusarlo constitucionalmente", reconoció.



Por su parte, el senador José Miguel Insulza, del Partido Socialista (PS), apuntó que hubiese preferido que la acusación constitucional se produjera en otro momento. "Es muy obvio que no se van a juntar los 29 votos para que esto sea aprobado", dijo.



El mandatario enfrentaba una acusación constitucional por presuntos negocios que lo involucran en paraísos fiscales, revelados en la investigación periodística conocida como los Papeles de Pandora.



Previamente, el pasado 9 de noviembre, la Cámara de Diputados avaló la acusación en una larga y polémica sesión y justo con los 78 votos que se necesitaban para que el proceso avanzara y llegara al Senado.



De haber resultado favorable la destitución, según marca la Constitución, se habría conformado un Gobierno transitorio encabezado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, hasta que el Congreso eligiera por mayoría absoluta a un nuevo presidente.



En opinión del periodista y analista internacional, Pablo Jofré Leal, la acusación constitucional contra Piñera se fundamentaba en "razones de probidad, de transparencia, de tráfico de influencias y del uso inapropiado e ilegal de su condición de presidente, o anteriormente de senador, esperando obtener una ganancia en su trabajo público".



En ese sentido, Leal expresó en entrevista con RT que, independientemente del juicio político que no prosperó en el Senado, la investigación que abrió la Fiscalía chilena en contra Piñera "tendría que seguir".



"Una causa que para el oficialismo ya fue conocida y juzgada, pero han aparecido una serie de elementos nuevos que indican que se ocultó muchísima información y que hace necesario llevar hasta las últimas consecuencias esta investigación que juzgue, incluso después de su mandato presidencial, a quien va a ser en ese momento el expresidente Sebastián Piñera", agregó.



Dos intentos que no prosperaron



Piñera sale indemne así de un segundo juicio político desde que inició su segundo período de Gobierno, cuando faltan 5 días para las elecciones presidenciales en Chile.



El anterior proceso se desarrolló en noviembre de 2019, cuando la oposición impulsó una acusación constitucional contra el presidente por las violaciones a los derechos humanos, cometidas durante la represión de las protestas ocurridas en el marco del estallido social.



De acuerdo con la investigación denominada Papeles de Pandora, a Piñera se le acusa de vender la propiedad de la Minera Dominga, durante su primer mandato presidencial entre 2010 y 2014, en una transacción en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.